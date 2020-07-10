行业亏损逐月减少 数据印证我国民航业稳健恢复

突如其来的新冠肺炎疫情对我国民航行业造成巨大冲击，运输生产急速下降，经济效益大幅下滑，据中国民用航空局发布数据显示，2月份行业亏损246亿元，创历史单月最大亏损记录。

随着国内疫情防控取得阶段性重要成果，全国复工复产复商复市稳步推进，航空市场需求逐渐恢复，企业效益形势持续向好。

行业亏损逐月减少

上半年民航保持稳健恢复态势

上半年民航运输生产保持稳健恢复态势，全行业共完成运输总周转量319.1亿吨公里，为去年同期的50.8%。

上半年民航旅客运输增速持续回升，全行业共完成旅客运输量1.5亿人次，为去年同期的45.8%。

上半年民航航班效益水平进一步提高，全行业运输飞机日利用率为5.2小时，正班客座率和正班载运率分别为68.6%和64.3%。

上半年民航业安全生产继续保持总体平稳态势，全行业共完成运输飞行348.3万小时，同比下降42.4%；截至6月底，全国运输航空持续安全飞行118个月、8416万小时。

7月10日，通过民航局发布的一系列数据，可以看出，尽管受到新冠肺炎疫情这一前所未有的冲击，中国民航业依然保持着稳定的发展态势。

“整体来看，二季度行业整体亏损342.5亿元，较一季度减亏38.5亿元。”民航局航安办副主任吴世杰在7月10日召开的新闻发布会上表示，上半年民航行业亏损逐月减少， 6月份亏损76.2亿元，较2月份减亏170亿元，较5月份减亏38亿元，其中航空公司、机场分别较上月减亏15.3亿元、 2.1亿元，中航信、中航油、中航材三大保障企业整体利润较上月增加20.6亿元。

加大宏观政策扶持力度

激发市场主体自身活力

行业的复苏离不开国家政策的支持，吴世杰表示，为促进行业稳定发展，民航局积极与相关部门沟通协调，在前期出台的16项扶持政策基础上，在财政支持、行业政策、货运政策等方面，又出台8项扶持政策，为企业纾困。

在财经政策方面，落实民航发展基金补贴货运发展政策，截至5月底，民航企业收益约31.4亿元。

行业政策方面，继续优化航线航班许可管理，简化航线航班审批程序、时刻协调程序等，货运政策方面简化运力引进审批，加大航权时刻政策支持力度，加强基础设施和信息化建设，加强航空货运枢纽机场海关能力建设。一揽子“16+8”项政策，给航空公司年减负约100亿元。

吴世杰进一步表示，下一步，民航局将加大宏观政策扶持力度，激发市场主体自身活力。进一步落实“16+8”支持政策，确保资金尽早到位，积极争取国家层面新的支持政策。

以优化营商环境为牵引优化政务服务，进一步精简行政许可事项，梳理疫情防控以来在航线航班审批、时刻配置、飞行计划管理、基建项目管理等方面好的做法并固化；修订完善飞机引进管理办法，进一步优化工作流程，缩短办理时限；进一步放开具备竞争条件的国内航线运价；以安全为导向，适当放松航空公司分公司设立门槛；分级分类开展基于运行风险的无人机适航审定，促进无人机产业发展；进一步扩大准入开放，动态调整外资准入负面清单、跨境服务负面清单和市场准入负面清单，深入推进“证照分离”等审批改革试点，推动海南自由贸易港试点第七航权政策落地见效。

继续落实和优化各项措施

提升我国国际航空货运能力

针对疫情期间国际客运航班大量取消导致航空货运能力不足等问题，民航局迅速出台政策，采取了一系列措施，包括下发运行安全通告《客舱装载货物运输》、出台《关于进一步优化货运航线航班管理政策的通知》、发布《关于疫情防控期间国际航空货运建立审批"绿色通道"的通知》等，通过简化行政审批手续、取消高峰时段对货运航班时刻限制、引导航空公司利用客机运力满足货运需求等措施，鼓励各航空公司快速、高效地投放运力。

民航局运输司副司长靳军号从四个方面对我国加快建设国际货运通道进行了阐述：

一是国际航空货运能力大幅提升。疫情发生前，我国与31个国家的75个境外航点保持定期货运航班飞行，每周运营货班1014班。疫情发生后，我国货运航线运营受到较大影响，运营航班量和网络覆盖面出现下降，至2月中旬，我国货运航班连通的国家数量和境外通航点数量分别降至26个、68个，每周运营货班降至788班。通过各项政策措施的激励，货运能力得到大幅提升，今年6月份，我国与45个国家的105个境外航点保持定期货运航班飞行，按照航班计划，中外航空公司平均每周执行定期货运航班2390班，比疫情前的每周1014班增加135.7%，比2月中旬的每周788班增加203.3%。此外，临时货运航班量也成倍增长。3月-6月民航局每月分别批复全货机加班包机1794班、2225班、2083班和1521班，同比分别增加401.1%、476.4%、578.5%和541.8% 实现了爆发式增长。

二是"客改货"发挥重要补充作用。多家航空公司利用大量闲置客机开通了"客改货"加班包机，在全货运航班基础上，3月-6月额外新增"客改货"航班分别为988班、3619班、4625班和2539班，"客改货"航班量占新增货运航班总量的比例超过50%。很大程度上弥补了当前货机运力不足的问题，在保通保运保供以及稳外资稳外贸方面发挥了重大作用。

三是国际邮件快件积压问题明显缓解。在邮政航空原有航班基础上，支持新增加到日韩及周边货运临时航班308班，有效解决了前期反映比较突出的邮件快件大量积压问题。

四是国际航空紧急重大运输保障有力。截至6月30日，根据国务院联防联控机制要求和其他相关单位、部委需求，共组织35家国内航空公司完成疫情防控、紧急人道主义援助和医疗物资运输任务1035架次，运输物资4948余吨；其中执行外交部"健康包"物资运输任务87架次，运输物资698吨，涉及美国、英国、日本、韩国、意大利、俄罗斯等25个国家。

靳军号指出，下一步，民航局将继续根据国家和行业发展需要，继续落实和优化促进货运发展的各项政策措施，提升我国国际航空货运能力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)