发改委下达11亿元支持长江经济带中西部省份加强农业面源污染治理

人民网北京7月10日电（许维娜）据国家发展改革委消息，根据国家发展改革委联合有关部门印发的《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》，近日，国家发展改革委下达中央预算内投资11亿元，继续支持长江经济带农业面源污染治理项目建设。
据介绍，本批中央投资计划主要支持长江经济带中西部省份，以县为单位，以畜禽养殖污染防治为重点，统筹开展种养业面源污染综合治理，打造长江经济带农业面源污染治理示范区。
国家发展改革委表示，下一步将继续加大对投资计划执行情况的监督检查工作力度，并适时组织开展绩效评价，切实发挥中央投资项目效益，确保实现长江经济带农业面源污染治理目标。
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