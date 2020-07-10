京雄城际雄安高铁站清水混凝土工程基本完工

人民网北京7月10电（许维娜）日前，由中国中铁建工集团承建的京雄城际铁路雄安站清水混凝土工程基本完工。据介绍，雄安站地上共有3层，由首层、站台层、高架层组成，局部设有夹层。其中，首层的候车大厅和城市通廊采用了清水混凝土工艺。

“从直观色彩上看，该工艺的最直接特征就是接近混凝土本身的色调，没有过于雕饰带来的富丽堂皇之感，以清新自然之风取胜，同时更符合环保要求。用手触摸，光滑细腻。”现场技术负责人表示，目前进行的是保护剂施工，这个过程包括底漆、中涂、面漆三道工序，最后才能达到理想效果。

上述负责人表示，清水混凝土工艺的运用远不只是停留在表面的色彩上，更难的是对候车大厅“四梁八柱”造型的创新。造型别致的清水混凝土柱和一道道曲线灵动的顶梁，给人美的视觉享受。雄安站首层候车厅、城市通廊等高大空间的梁、柱均采用此种工艺，清水柱共192根，清水梁500道。

“清水混凝土对平整度、光洁度、孔眼、线条等都有相当高的要求，为确保施工效果，雄安站项目前后进行了数十次样板施工，最后使候车厅整体性、韵律性、艺术性充分展现出来。”中铁建工集团京雄城际铁路工程建设指挥部党工委副书记王星运介绍，地面候车大厅及城市通廊位于承轨层下方，结构构件尺寸大，为了降低沉闷感觉，设计人员对梁柱结构上进行研究创新——结构柱阳角处设置通长的收分弧形凹缝造型，上部收分，在柱梁交接处进行曲线双向加腋；结构梁两侧加腋形成弧形梁。

此外，项目技术人员分别对钢筋构造、混凝土配合比、模板体系以及混凝土施工工艺等进行研究细化。“它一次浇筑成型，将建筑与结构相统一，最大程度地优化梁柱关系，强化整体感，表达出开放包容、兼容并蓄的建筑气质。” 王星运总结道。

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