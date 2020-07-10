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饿了么宣布全面升级 持续聚焦消费者的“身边经济”

2020年07月10日13:12  来源：人民网
 

人民网北京7月10日电 （记者刘佳）7月10日，饿了么宣布全面升级，从餐饮外卖平台升级为解决用户身边即时需求的生活服务平台。饿了么APP将于7月17日全新改版上线。

据介绍，此次升级涵盖四大方面：从送餐升级到提供同城生活全方位服务、个性化推荐、内容化互动、会员体系升级。同时，饿了么外卖品牌升级，邀请王一博作为品牌代言人。

“经过此次的全面升级，饿了么从送外卖到送万物、送服务，持续聚焦消费者‘身边经济’。”饿了么CEO王磊表示，“送万物”的内涵正在被不断拓展，商品和服务都可以外卖到家。除了鲜奶、母婴玩具、美妆、书籍文具、体育装备等零售商品外，美甲、美容、家政、保洁等项目也将实现送服务上门。

饿了么还首次推出“随心订”新服务，用户在点鲜奶等外卖时，除了即时配送之外，还可以享受周期配送，7天、15天、30天可任意选择。未来，饿了么还在各个垂直领域精耕细作，为消费者带来更多贴心服务。

王磊表示，饿了么持续聚焦用户价值，从消费者需求出发不断优化和升级业务和战略。加码非餐饮领域的外卖服务，就是基于消费者需求的不断增加。过去一年来，饿了么用户的非餐饮类需求持续增长，尤其是商超、果蔬、医药、鲜花等品类。疫情以来，饿了么整体商家数量增30%，非餐饮门店数量增速远超大盘，宠物用品店数量增长6倍、火锅烤串食材店和母婴店的数量也都增长超3倍。王磊说，“一方面，即时配送已经成为同城生活的刚需，另一方面，越来越多商家也意识到，数字化能力已经成为餐饮和零售行业的必备技能。”

值得一提的是，饿了么在即将更新的App内，大幅增加了内容互动和个性化推荐，其中“真香”视频和“下饭直播”继续聚焦美食，让吃饭边得更有趣、更好玩，商家也可以通过更加视觉化的方式运营商品和品牌。与此同时，美食外卖频道和“附近推荐”栏目全新改版，让商家和商品的推荐更加智能。“有好店”频道也在测试中，为消费者推荐精选的高品质门店。

此前的“超级会员”与“吃货卡”也迎来改版。新版“吃货卡”将成为饿了么新的会员系统，用户在饿了么下单将累积“吃货豆”，吃货豆可兑换红包及商家优惠券。同时拥有超级会员和新版吃货卡的用户将升级“超级吃货卡”，权益更丰富。

已有三年工作经验的饿了么蓝骑士孙冰涛告诉记者，自从饿了么推出“跑腿”业务后，有不少用户早已把外卖平台玩出新花样。“除了帮买一些千奇百怪的东西，修过很多电器，还在大雨天接过推车的订单，也有人工作繁忙身处异地的时候，下单让我买点东西去家里看看父母。”

“外卖平台有时候连接的是人和商品，有时候连接的是人与人之间的情感。”王磊说，未来饿了么将持续加码零售类的快送服务。“外卖绝不只是吃饭的工具，我们的新slogan叫‘爱什么，来什么’，希望依托阿里经济体的力量，为每一个用户打造应有尽有的美好生活圈。”

(责编：刘佳、连品洁)
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