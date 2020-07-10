政媒跨界、全景呈现，快手推多链路直播同屏直击2020年高考

“我身后的这个大屏，就是快手多链路高考直播的显示屏，这上面有一个主屏，旁边是好几路的信号。大家拿着的手机就相当于是一个导播台，每个人都是导播，你对哪个地方感兴趣，就可以自由切换，点击观看那座城市的高考现场直播。”中国教育电视台记者梁立维在快手总部带来今年高考直播的最新报道。

7月7日，中国教育电视台联合快手、全国公安新媒体矩阵于上午7:30重磅开启《直通高考 快看未来——高考全景大直播》大型多链路直播活动，活动集结了全国各地公安、交通、医疗、教育等多账号同步直击“高考首日”盛况。

快手政府事务总监刘畅亮相“CETV新闻”（快手号：CETVxinwen）直播间，介绍今年高考直播的两大特点，“首先，今年中国教育电视台在全国派出了十几路的记者，到一线考场进行高考现场直击直播，同时今年的直播也吸引了为高考提供保障工作的全国各地政府机关单位的官方快手账号，共同为大家呈现全景式、立体化、跨时空、多角度的高考盛况。”

据悉，此次参与高考直播活动的快手账号超过50个，其中不仅包括CETV新闻和中国教育电视台记者张晓瑜、新疆教育电视台记者张鹏阳、吉林教育电视台记者周禹霖等官方媒体和媒体人，更是包括了警民携手同行（公安部新闻宣传局官方快手号）、中国警方在线（公安部治安管理局官方快手号）、广东公安、合肥警方、警民直通车-上海、苏州小警、禅城公安、济南公安等全国公安官方快手矩阵，以及公安部交管局、贵州交警、广州交警、内蒙古交警、天津交警、武汉交警、深圳交警等全国交警官方快手矩阵。

最终，7日上午的高考直播吸引了超过千万人共同观看，获得点赞数超500万，广大老铁也在直播间纷纷为高考考生送上“金榜题名”“高考加油”“旗开得胜”“考的全会，蒙的全对”“蟾宫折桂，考试必胜”等祝福。

全域布局直击一线考场，多屏联动全景聚焦高考

被网友称为“生于非典，考于新冠”的2020届高考考生，经历了很多难忘的时刻，同时今年的高考直播也因为快手的多链路直播技术而变得更加特殊和意义非凡。

在此次的快手直播镜头中，不仅出现了在高考一线忙碌的公安民警、交警、医务工作者、志愿者的身影，还有众多准备进入考点的高考考生以及送考家长，更有钟南山、李兰娟、张伯礼三位院士为考生送上高考寄语。

而作为此次大型直播活动的“主战场”之一，在CETV新闻的直播间里，主持人赵茁耳与奔赴全国高考一线的众多记者一一连线，为大家介绍各地今年考生和考点数量、考场防疫工作等情况。

“今年考点外的情况和往年有很大的不同，以前基本会出现浩浩荡荡的送考人群，但是今年很多家长送完孩子后就马上离开了，所以这里没有出现大范围的人员聚集。”中国教育电视台记者燕筱晴在位于北京市通州区的人大附中通州考点带来现场报道，“今年北京的考生只需出示准考证、身份证，测量体温后就可以入场，无需拿出手机展示健康码，这样的方式是非常高效的。”

武汉教育电视台记者刘保哲则在武汉中学考点前带大家直击武汉高考，“武汉全市共设有58个高考考点，今年武汉为5.9万名高考考生统一配备了印有‘武汉高考’字样的22万个专用口罩，每个考点还至少准备了3个以上的备用考场，一旦出现状况，就会立即启动应急预案。”

除了关注考点现场情况，此次的快手直播还重点关注了与高考息息相关的气象、医疗等保障工作的开展。中国教育电视台记者吕燕茹在中国气象局采访了中央气象台首席预报员陈 涛，陈 涛表示，今年高考期间，强降雨、强对流、高温天气呈现三足鼎立，提醒家长和考生提前关注天气变化情况，加强防范。而中国教育电视台记者亢晓倩则在北京120急救中心调度指挥大厅为大家介绍如何确保考生能够“健康高考”。

全国多地政务护航，全力保障高考畅行

高考首日，各地交通路况如何保障？跟随快手直播镜头，老铁们在线直击了吉林、新疆、四川、天津、江苏、安徽、山西、内蒙古、广东、山东等全国20多个高考现场。

这其中，为了保障高考考生的一路畅行并应对各类突发情况，江苏南京出动了龙虎突击队、直升机护航；禅城公安出动了机动队、特警队，还派出了首次参加高考护考的铁骑队；广州交警应用大数据对路况进行实时分析，并联合出租车司机和快递小哥组成爱心送考服务团队。

在直播中，“警民直通车-上海”（上海市公安局官方快手号）来到了位于上海市静安区的新中高级中学考点现场，采访了在现场执勤的交警、特警，为老铁们介绍了排堵保畅工作中的“智慧公安”新举措。

此外，往年总会出现考生忘记带证件等突发情况，今年的高考现场也上演了惊险一刻。一位考生就遇到堵车，在其求助贵州交警后，交警仅用2分钟就将其平安送至考点。

而另一位将在天大附中考点参加高考的考生则因为忘记带准考证，在天津当地出租车司机和现场记者帮助下回家取证，天津交警调动和平、河东、南开三区警力全程护送出租车，这一幕让直播间老铁跟着紧张不已。

此次教育、公安、医疗等多个政务系统官方矩阵集结快手，政媒跨界联手直击一线高考现场的大型直播活动，也在中国教育电视台《全国教育新闻联播》栏目中进行了重点报道。

自主切换、小屏多能！人人都是导播，手机即是导播台，观众能够实时预览到其他直播间内容并进行自主切换，真正实现多角度、立体化、跨时空、全景式直击一线高考现场！快手副总编余雪松在接受记者采访时表示：“这一次的直播，相当于是给全国的观众朋友们展现了比较全面的高考保障的盛况。”让人们能够通过快手，为全国考生送上祝福，共同重温18岁的励志青春。（郑梓）

(责编：许维娜、夏晓伦)