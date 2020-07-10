多个新职业“转正” “直播”“审核”等凸显在线新经济时代特色

扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，关系经济发展和社会稳定大局。为促就业拓岗位，人力资源社会保障近日联合市场监管总局、国家统计局正式向社会发布一批新职业，包括：“区块链工程技术人员” “互联网营销师”“信息安全测试员”“在线学习服务师”等9个新职业。此外，还发布了“直播销售员”“互联网信息审核员”等5个工种，同时将“公共卫生辅助服务员”职业下的“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”等3个工种上升为职业。

这些新职业是如何诞生的？未来有何发展前景？记者带着这些问题采访了多位专家和相关从业者。

时代：新职业带来更多新机遇

就业是最大的民生，“六稳”工作、“六保”任务，就业都摆在首位。“促就业举措要应出尽出，拓岗位办法要能用尽用。”今年《政府工作报告》提出，就业优先政策要全面强化。为此，在努力稳定现有就业的基础上，还要积极增加新的就业。

据了解，此批新职业是我国自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第三批，是由人社部向社会公开征集，组织职业分类专家严格按照职业分类原则、标准和程序进行评估论证，并通过网络媒体等向社会公示后确定的。

据人社部相关负责人介绍，此批新职业具有以下几个特点：一是助力新冠肺炎疫情防控，凸显了相关职业的重要性。二是互联网技术发展，催生了多样化的创业就业模式。三是信息技术发展，对网络信用及安全提出了新要求。

国家行政学院教授赖德胜接受媒体采访时表示，提出城镇新增就业900万人以上的全年预期目标有其客观必要性。业内人士表示，在我国，新增就业来自四个方面，即各类企业和实体扩展的就业，创业者自谋职业和自主创业带动的就业，机关事业单位和公益性岗位安排的人员就业，以及劳动者灵活就业和新就业形态创造的就业。“其中，新就业形态快速成长，活力蓬勃，是我国新增就业的重要组成部分。”首都经贸大学劳动经济学院副教授张成刚说。

面对严峻复杂的就业形势，各地各部门在开拓渠道、就业服务、加强指导等方面推动高校毕业生就业工作。智联招聘执行副总裁李强表示，首先，新职业的开发对就业带来了积极的促进作用。其次，新职业的确定也将增强从业者的“荣誉感”和“社会认同感”，激励从业者更好的发挥个体价值。“未来，新职业也将对高校的专业设置、学生的求职规划等产生深远的影响。”

风口：新业态催生多样化就业模式

新职业是时代发展的一面镜子。《职业分类大典》颁布以来，收录的职业岗位信息，经过了多次更新。2019年公布的新职业中，电子竞技员、电子竞技运营师赫然在列。这次更新加入“互联网营销师”等9个新职业，以及“直播销售员”等5个新工种，也让我们看到了新业态、新经济带来的强大影响力。

短视频、直播带货等网络营销的市场规模有多大？数据显示，行业覆盖用户规模达到8亿以上，互联网营销从业人员数量以每月8.8%的速度快速增长，直接带来的成交额达千亿元。直播产业人才需求量有多大？智联招聘发布的报告数据显示，2020年春节复工后一个月内，直播行业人才需求量猛增。招聘职位数同比上涨83.95%，招聘人数增幅达132.55%。

网络直播营销火爆的同时也催生出夸大宣传、虚假广告、不良内容等破坏网络生态的乱象，“内容风控”逐渐成平台和主播生死线。人民网内容风控业务负责人辛瑞佳表示，受运营模式和盈利模式的影响，直播行业成本比较低，没有严格的准入门槛，行业标准也尚待进一步完善。许多企业和主播对内容安全问题缺乏认知，让群众利益受损。

“从这个角度来说，内容风控是整个直播行业发展的基础。”辛瑞佳认为，依靠违法、违规内容获得暂时的盈利绝不是长久之计，最近很多被处罚的直播平台就是前车之鉴。内容风险防控不仅能够对网络生态、行业生态起到正向的引导作用，对直播平台本身也是一种“机会”。“从标准层面进一步理解国家最新政策，从内容层面加强审核管理，从主播层面加强风控培训，从流程层面完善内容风控机制，可以帮助直播企业从内容的生产、编辑、分发各个环节降低内容安全风险，提高内容质量，并形成互动社区氛围的良性导向。”

“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。”随着网络安全法、网络安全审查办法落地实施，信息安全攻防渗透测试和信息审核评估成为网络安全维护的关键环节，此次发布的5个工种里，信息安全测试员、互联网信息审核员的工作将越来越重要。辛瑞佳表示，增设互联网信息审核员，是适应新的发展形势的需要，是对内容审核从业者个人价值的充分尊重与肯定，同时也赋予他们更多责任和要求。

中国传媒大学教授王四新也发表了同样的观点，他认为，增设互联网信息审核员，表明社会对这类人的需求有了一定的规模，有了稳定性的要求，是长时间都需要的一个工种。“对于互联网平台来讲，内容安全是平台的基础和前提，只有抓好内容安全才能确保平台平稳运行，发展壮大。”

变革：科技引领、加大人才培育激发行业新潜能

新职业的出现是市场经济发展的必然，也意味着就业方向的重大变化，同样，新职业也面临供需“错位”、专业技能薄弱等实际情况，未来，机遇与挑战依然并存。

以新增的“区块链工程技术人员”为例，记者梳理发现，此次发布的9个新职业中，区块链独占2席。近几年，随着我国区块链行业迅速发展，相关产业成为我国经济新的增长点，对从业人员的需求大幅增长。《2020年中国区块链人才发展研究报告》指出，目前区块链人才供需“错位”还在继续，求职者专业技能薄弱、实用复合型人才缺口巨大。

新工种“互联网信息审核员”的门槛同样不低，王四新认为，国家对信息安全的要求是一样的，任何领域的信息审核人员只有专业领域或专业分工的区别，在政治方面的要求是一致的。该工种的门槛应当比一般的从业人员高，高度的政治敏感度和对应领域的专业素质应同时具备。“专业人员借助他们的专业素养和专业能力，对互联网内容经营等平台把关，对于整个行业的稳定发展也会起到一种积极的促进和带动作用。”

辛瑞佳表示，“去年6月开始，人民网就开始推出内容风控培训业务，开展风控人员社会培训和企业培训工作，截至目前已累计开展8期风控培训课程。”她表示，目前，人民网正在通过参与行业标准制定、建设“人机协作型”智能风控平台、培训“互联网信息审核员”专业人才等方式，与各互联网主体开展广泛合作，促进内容风控行业的孵化与发展。

随着AI技术的快速发展，一方面使得内容造假、非法违规内容生成和制作变得简单便捷，给网络内容安全和意识形态领域的安全带来巨大挑战，但同时，基于AI的智能审核技术也大大降低了人工审核的工作量，极大地提高了内容审核的精度和效率。中科院自动化所研究员、人民中科董事长李兵接受采访时表示，“在可预见的未来，人工审核不可能被机器智能审核完全替代，两者协同工作将是内容审核的常态。”

李兵表示，为了更有效地发挥“风控大脑”在意识形态领域的积极作用，人民网、人民中科将进一步探索如何将审核专家的经验和知识有效地融入到智能审核技术中去。目前，“风控大脑”已完成了初步版本的建设，数十种审核算法都在逐步上线，系统也已经在小范围内上线测试使用。“未来时机成熟的时候，将有步骤有计划地逐步向社会开放‘风控大脑’的功能，向社会输出人民网的专业风控能力。”

以保促稳，稳中求进。新职业蕴含新生机，新业态带来新希望。李佳琦作为特殊人才落户上海、90后快递小哥获百万房补……多个城市的人才政策也越来越体现出包容性、开放性的特点，为许多群体打开了梦想的大门，给予更多新职业成长的舞台，就能让人们拥有更多人生出彩的机会。

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(责编：丁亦鑫、连品洁)