国家发展改革委：大力支持现代农业支撑体系建设

人民网北京7月10日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委下达中央预算内投资20亿元，支持各地加快推进现代种业提升工程、动植物保护能力提升工程等现代农业支持体系建设，促进藏粮于技战略落实落地。

其中，现代种业提升工程以主产区、优势区域和种业大省为重点，着力提高种子资源保护、育种创新、品种测试和良种繁育能力，建立健全现代种业体系，努力为保障国家重要农产品供给安全奠定坚实基础。动植物保护能力提升工程优先安排非洲猪瘟、草地贪夜蛾等动植物疫情防控重点地区，支持各地完善相关设施装备，加快构建上下贯通、横向协调、运转高效、保障有力的动植物保护体系，着力增强对重大病虫害和动物疫病的监测、诊断和防治能力。

国家发展改革委表示，下一步将进一步加大对投资计划执行情况的监督检查工作力度，并适时组织开展绩效评价，更好发挥中央投资项目效益。

(责编：许维娜、夏晓伦)