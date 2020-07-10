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人社部部长：劳动力市场需求升温 就业局势逐步回稳

2020年07月10日15:07  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月10日电 （记者林露）记者从人社部获悉，人力资源和社会保障部部长张纪南9日在全球峰会“三方成员日”会议上表示，当前中国的经济社会秩序逐步恢复，复工复产稳步推进，减负稳岗扩就业政策全面发力，新增就业保持增长、劳动力市场需求升温，就业局势逐步回稳。

国际劳工组织9日以视频方式召开全球峰会“三方成员日”会议，讨论如何应对新冠肺炎疫情给劳动世界带来的影响。张纪南出席会议，介绍了中国应对疫情稳就业举措情况，呼吁深化合作互助，加强政策协调，积极推进全球劳动力市场复苏。

张纪南说，新冠肺炎疫情对世界各国经济社会运行造成严重冲击，劳动世界面临前所未有挑战。他建议，各国把稳定就业作为优先目标，推动财政、货币和投资等宏观政策与就业政策协同，支持实体经济和制造业发展，促进更加充分的生产性就业。

同时，优化就业创业环境，发展新产业新业态新模式，支持多种形式灵活就业。加强对青年、女性和贫困劳动力等群体的技能培训和就业帮扶。扩大社会保障制度覆盖面，强化对失业人员的保障措施。促进政府、雇主和工人三方合作，共担风雨、共克时艰。

(责编：林露、李昉)
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