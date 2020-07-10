人社部：以稳定和扩大就业为导向深入实施职业技能提升行动

人民网北京7月10日电 （记者林露）9日，全国职业能力建设工作会议以视频形式召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于技能人才工作重要指示精神，总结2019年全国职业能力建设工作，分析研判当前形势，狠抓2020年下半年工作落实，进一步推动职业能力建设工作改革发展。人力资源社会保障部党组成员、副部长汤涛出席会议并讲话。

会议指出，2019年，职业能力建设系统锐意进取、团结拼搏，为培养技能人才、促进就业和经济社会发展作出了积极贡献。2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，职业能力建设战线全体同志勇挑重担、改革创新，统筹做好疫情防控和各项业务工作。

会议强调，以习近平总书记对技能人才工作重要指示精神作为行动指南和根本遵循，增强责任感和使命感，聚焦加强职业技能培训促进就业和加快培养高技能人才工作目标，重点做好五方面工作：一是以稳定和扩大就业为导向，深入实施职业技能提升行动；二是加大政策创新力度，推动技工教育新发展；三是聚焦重点地区，全面做好技能扶贫各项工作；四是全面推行职业技能等级认定，深化职业资格制度改革；五是全力以赴做好职业技能竞赛工作。

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