海关总署：厄瓜多尔冻南美白虾外包装检出新冠病毒

人民网北京7月10日电 （栗翘楚）7月10日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口冷链食品监管有关信息举行发布会。海关总署进出口食品安全局局长毕克新介绍，为防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品传入的风险，全国海关对进口冷链食品开展了新冠病毒风险监测。到昨天24时，全国海关共抽样检测 样本227934个，其中产品样本43964个，内外包装样本147568个，环境样本36402个。

在上述样本中，7月3日，大连海关从装载厄瓜多尔Industrial Pesquera Santa Priscila S.A（注册编号24887）生产的冻南美白虾集装箱内壁一个样本中、从厄瓜多尔Empacreci S.A（注册编号681）生产的冻南美白虾的三个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。同日，厦门海关从厄瓜多尔Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif S.A（注册编号654）生产的冻南美白虾的两个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性。上述企业的冻南美白虾虾体和内包装样本新冠病毒核酸检测均为阴性，其他227928个样本检测全部为阴性。

专家研判认为，检出结果不代表具有传染性，但反映出相关企业的食品安全管理制度落实不到位。毕克新表示，为保护消费者健康，海关总署决定，自即日起暂停厄瓜多尔上述三家企业在华注册资格，暂停上述三甲企业产品的进口，对暂扣的货物采取退货、销毁等处理措施。

同时，毕克新表示，中国海关开展进口冷链食品等新冠病毒的核酸检测，是预防新冠病毒从进口冷链食品渠道传入风险的重要举措，符合世界贸易组织实施卫生与植物卫生措施协定（WTO/SPS）有关规定，国内法律依据充分。这是为保护人民身体健康而采取的必要措施，不影响国际正常贸易的开展。中方愿与厄方主管部门和相关企业保持密切沟通，尽快找到解决问题的办法，从源头上保障食品安全，增强消费者的信心。

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