商务部回应进口通关速度放慢：因加强新冠监测 正协调解决

人民网北京7月10日电 （栗翘楚）7月10日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口冷链食品监管有关信息举行发布会。针对进口通关的速度放慢，港口出现了瘀堵现象，商务部对外贸易司司长李兴乾表示，加强监管与通关便利并不矛盾，越是加强监管越要提高效率，便利企业。商务部正积极协同有关部门，在加强对进口冷链食品安全管理的同时，提升贸易便利，减轻外贸企业经营压力，降低对进口贸易的影响。

李兴乾表示，积极扩大进口是中国政府既定政策。加强农产品贸易往来一直是中国对外开放的重要内容，近年来，食品农产品进口不断扩大，对满足人民群众日益增长的美好生活需要和满足消费升级需要发挥了积极作用。我们对来自全球各国的优质、安全农产品一直秉持开放和欢迎的态度。

李兴乾介绍，2019年中国进口农产品1498.5亿美元，同比增长9.3%，高于整体进口增速12.1个百分点。今年1-5月，农产品累计进口金额655亿美元，同比增长9%，比同期全国进口增速高出了17个百分点，在进口总额中的比重也由2019年的7.2%上升到8.6%。6月份，食品和农产品进口继续保持了快速增长的态势。受非洲猪瘟疫情的影响，国内猪肉的供需存在缺口，商务部会同有关部门积极推进进口来源多元化，肉类进口实现了大幅增长，为国内市场供应提供了有力的支撑。随着国内百姓生活水平提高，对优质、特色农产品的需求也在不断增长，水海、果蔬等食品农产品的进口增加，极大丰富了百姓的餐桌。

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