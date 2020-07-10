商务部回应进口通关速度放慢：因加强新冠监测 正协调解决

人民网北京7月10日电 （栗翘楚）7月10日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口冷链食品监管有关信息举行发布会。针对进口通关的速度放慢，港口出现了瘀堵现象，商务部对外贸易司司长李兴乾表示，加强监管与通关便利并不矛盾，越是加强监管越要提高效率，便利企业。商务部正积极协同有关部门，在加强对进口冷链食品安全管理的同时，提升贸易便利，减轻外贸企业经营压力，降低对进口贸易的影响。
李兴乾表示，积极扩大进口是中国政府既定政策。加强农产品贸易往来一直是中国对外开放的重要内容，近年来，食品农产品进口不断扩大，对满足人民群众日益增长的美好生活需要和满足消费升级需要发挥了积极作用。我们对来自全球各国的优质、安全农产品一直秉持开放和欢迎的态度。
李兴乾介绍，2019年中国进口农产品1498.5亿美元，同比增长9.3%，高于整体进口增速12.1个百分点。今年1-5月，农产品累计进口金额655亿美元，同比增长9%，比同期全国进口增速高出了17个百分点，在进口总额中的比重也由2019年的7.2%上升到8.6%。6月份，食品和农产品进口继续保持了快速增长的态势。受非洲猪瘟疫情的影响，国内猪肉的供需存在缺口，商务部会同有关部门积极推进进口来源多元化，肉类进口实现了大幅增长，为国内市场供应提供了有力的支撑。随着国内百姓生活水平提高，对优质、特色农产品的需求也在不断增长，水海、果蔬等食品农产品的进口增加，极大丰富了百姓的餐桌。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】