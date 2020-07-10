电商每周热点：快递进村试点启动 中国10强电商榜单发布

人民网北京7月10日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：近年来，我国消费市场加速向线上转移，三四线城市及农村等下沉市场不断扩大，快递作为线上消费最主要的交付渠道，对拉动经济发展起着重要作用。近日，国家邮政局办公室近日印发《关于开展“快递进村”试点工作的通知》，将进一步推广农村快递发展，明确到2022年年底，符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。国内电商市场竞争激烈，电商平台不断推陈出新，创新业务模式提升企业价值。胡润研究院今日发布《2020胡润中国10强电商》榜单，十强电商的价值落差较大，细分行业电商与平台类电商的差距明显。

（安徽淮北：快递进村 便民惠民）

1. 国家邮政局开展“快递进村”试点工作

7月8日国家邮政局办公室近日印发《关于开展“快递进村”试点工作的通知》，决定在6个省（区）和15个市（州）组织开展“快递进村”试点工作。6个省级试点为河北、内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、青海。15个市级试点为太原、吉林、济宁、驻马店、黄冈、郴州、防城港、海口、资阳、黔南、玉溪、西安、延安、银川、哈密。开展此项工作的目的是在试点地区形成可落地、可复制、可推广的农村快递发展经验，推动快递服务直投到村，基本实现有条件地区“村村通快递”。

2. 《2020胡润中国10强电商》榜单发布

7月10日，胡润研究院今日发布《2020胡润中国10强电商》（Hurun China Most Valuable E-commerce Companies 2020），列出了中国10强本土电商企业，按照企业市值或估值进行排名。这是胡润研究院首次发布该榜单。据榜单显示，中国10强本土电商企业依次为阿里巴巴（市值41090亿元人民币）、美团点评（9190亿元）、京东（7490亿元）、拼多多（7280亿元）、滴滴出行（3600亿元）、携程（1090亿元）、唯品会（950亿元）、苏宁易购（820亿元）、车好多（600亿元）、每日优鲜（210亿元）。

3. 全国“扫黄打非”办：严格整顿网络色情低俗问题 优酷、爱奇艺等被处罚

7月9日，全国“扫黄打非”办公室公布了“净网2020”专项行动上半年工作成果，有的放矢严格整顿网络色情低俗问题，依法处罚了一批网络平台。对优酷、爱奇艺、大学生联盟网、“喵播”等网站传播低俗信息行为予以了行政处罚。对传播PUA等不良信息的“恋爱学院”网站予以注销，并责令百度贴吧、新浪爱问、抖音等网站删除涉PUA等不良信息内容。针对虎牙、斗鱼等平台存在传播低俗庸俗内容、主体责任履行不到位等问题，广东、湖北等地网信部门会同“扫黄打非”办公室对相关企业进行了调查约谈，要求停止主要频道内容更新、限期整改，并严打利用微博引流传“黄”现象。

4. B站开放花火UP主商业合作平台

7月8日，哔哩哔哩宣布旗下UP主商业合作平台“花火”开放，花火是服务优质UP主和品牌主的官方商业合作平台，为UP主提供系统报价参考、订单流程管理、平台安全结算等服务，帮助优质UP主更好地实现内容变现，提高创作收入，减少合作纠纷。 2020年8月1日前，花火将限时免收平台服务费。

5. 快手与QQ音乐将联手推出唱作人大赛

7月9日，快手平台宣布联合QQ音乐打造音乐扶持项目“12号唱片”年度唱作人大赛，双方将整合平台资源，共同进行音乐生态共建。本次大赛将从7月9日持续至10月31日。唱作人大赛同期，快手还会面向音乐行业推出亿元激励计划，参与签约授权的音乐作品将按计划规则计算分成。

6. 蚂蚁集团扩大校招规模 加大区块链技术人才储备力度

7月9日蚂蚁集团表示，正在加大对未来区块链技术人才的储备力度。蚂蚁区块链正面向全球高校设立一项X合作计划，旨在加大招募和培养区块链核心技术人才。目前，加入该计划的高校已有上海交通大学、麻省理工学院、华东师范大学、中山大学等国内外知名高校。根据这一计划，蚂蚁集团将面向未来20年，成立一支以技术手段重塑生产关系的生力军，围绕区块链的核心技术如分布式账本、非对称加密、共识机制等投入研发。

7. 拼多多响应中消协号召 发起“温暖消费季”活动

近日，在中国消费者协会的指导下，拼多多发起“温暖消费季”主题活动，通过补贴让利、正品保障、无忧售后等一站式服务，为消费者创造更优质的购物体验，以进一步释放内需市场的消费潜力。

该项活动将从7月持续至9月，期间，拼多多将推出“温暖消费”专区，对包括百货、食品等在内的十大民生品类商品进行全覆盖补贴，平台用户通过搜索“温暖消费” 即可直达活动专区。

8. 京东物流与纵行科技达成战略合作 布局未来智能物业市场

近日，京东物流与纵行科技达成战略合作，双方将发挥各自优势，在智能物业产品共创、商业渠道资源共享等领域深入合作，联手发力智能物业管理市场。双方将共同孵化一套可满足标准物业管理场景和个性化业务需求的智能物业产品与平台。并将广泛应用于酒店、住宅楼、工厂、园区和商业写字楼等智能物业服务场景中。

9. 阿里张勇发表致股东信：五年内实现10万亿元的消费规模

7月10日，阿里巴巴集团发布2020财政年度报告，董事会主席兼首席执行官张勇发表致股东信。在刚刚结束的财政年度中，阿里巴巴完成了五年前既定的战略目标，实现了本财年1万亿美元的交易总额。阿里巴巴的长期目标是，到2036年，服务20亿消费者，创造1亿就业机会，帮助1000万家中小企业盈利。张勇表示，阿里巴巴将继续推进全球化、内需、云计算大数据三大战略，“全球化是我们的长期之战，内需是我们的基石之战，云计算大数据是我们的未来之战”。

10. 苏宁易购：全国1071万高考生可免费领取SUPER会员

7月9日，苏宁易购宣布即日起面向全国高考生免费赠送 SUPER 会员。凡是参加 2020 年高考的考生，凭借准考证认证，注册并登陆苏宁易购后，有机会免费领取三个月会员权益。考生在苏宁易购 App 购买手机、电脑产品可享受专属会员价，还可以免费观看 PP 体育全球顶级足球赛还可以免费观看 PP 视频、腾讯视频娱乐综艺及热门电影和享受 5000 本电子书免费阅读等数十项会员权益。

【媒体观察】

1. 经济参考报：流量造假 售后“翻车” 直播带货如何良性发展？

标准、规范将加强对直播带货相关责任主体的约束。直播带货是一条长产业链，行业要持续良性发展，需要各方协同努力。除了加强主播、商家的合规管理外，直播带货还要走出低价销售的简单逻辑，真正推动国产品牌成长，拉动消费。

2. 人民网-人民日报 ：直播带货，带出消费新活力

直播带货是一条长产业链，涉及消费者、主播、商家、平台、监管等各个层面，行业要持续良性发展，需要各方协同努力。简而言之，在包容审慎、鼓励创新的监管框架下，平台治理要下足绣花功夫。一方面，加强主播、商家的合规管理，建立高效的用户反馈响应机制；另一方面，走出低价促销的简单逻辑，在推动国产品牌成长、主播个人品牌化、直播带货内容化等方面走出新路径，让直播带货发挥出更大的社会和经济价值。

(责编：毕磊、夏晓伦)