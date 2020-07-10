原标题：山东六地县长接力直播，四千万快手老铁在线助农

6月24日至7月8日，在国务院扶贫办、国家广电总局、山东省委网信办、山东省科学技术厅、山东省农业农村厅、山东省商务厅的指导下，快手联合山东广播电视台打造了六场助农接力直播，陆续挖掘荣成市、莱芜区、夏津县、齐河县、泗水县、郓城县“1市1区4县”的特色、优质产品，活动在快手APP和闪电新闻客户端同步直播。此次活动也是“这就是山东，鲁力助农”系列网络公益活动之一。

此次山东专场基于快手“百城县长”系列活动进行升级，特邀山东省6位县市区领导：夏津县人民政府副县长任桂英、莱芜区副区长高学常、齐河县人民政府副县长王炜、荣成市人民政府副市长隋艳秋、泗水县人民政府副县长陈冲、郓城县人民政府副县长张俊阁，连同山东广播电视台好物优选官共同为当地农特产品直播带货，同时推荐区县特色产业和特色产品、文旅非遗资源。

活动旨在通过短视频+直播接力的形式助力县市区夺取疫情防控和经济社会发展的双胜利，以电商模式赋能乡村振兴，打造山东县域形象和电商品牌。同时通过主流媒体传播塑造县域城市整体品牌，助力乡村振兴，助力精准脱贫，促进当地经济发展。

活动期间，快手为助力山东专场农产品销售，特邀六位快手达人与县长连麦进行销售，当地农户及品牌企业负责人也走进直播间，与县长一起解读产业现状及品牌故事。夏津县的桑葚制品、夏棉被；莱芜的干烘茶、香肠、风干肉；泗水的地瓜制品、水煮花生；齐河的酱牛肉、非遗空心面；郓城的酱驴肉、西瓜酱、黑蒜；荣成的海带、鱿鱼、鲅鱼水饺等海鲜产品带着实惠的价格陆续登陆县长直播间。

六场直播，共吸引4326万网友围观、获得535万次点赞。在7月1日的泗水县直播中，泗水县副县长陈冲还隆重向网友推荐了一款泗水出产的“重磅好物”智能消防车。这款节能环保，操作简单的“灭火神器”一经推出就立刻获得网友青睐，最终通过直播售卖出两辆。

自今年3月起，快手平台启动的“百城县长直播助农”活动，已进入全国47个市县、触达海南、广西、河北、河南、山东、陕西、新疆、辽宁、湖南等地，举办近170余场直播助农活动，累计销售额已超过2亿。正逐步面向全国发起更多丰富的活动，结合地区特色，推广文旅、非遗及区域产业，从不同角度展现各地风貌。百城县长活动旨在通过县长们的影响力、地方政府及媒体的支持，帮助农户将农产品推广销售出去，同时带动当地电商发展，实现“造血式”帮扶。

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年。打赢脱贫攻坚战重心在农村。然而，受新冠肺炎疫情影响，部分农产品出现滞销。许多市长、县长开始在互联网平台的支持下，展开直播“带货”，“互联网＋直播+扶贫”已成为当下一道风景，2020年也被网友喻为“县长直播助农”之年。

数字成为新农资，直播+短视频成为乡村振兴新农具。“县长优选”带货直播活动不仅为电商扶贫注入新动力，使县域名优产品“动”起来，展现了脱贫攻坚的信心，更激活了助农扶贫一池春水。同时，活动的开展还为县域地方的现代化治理提供了一个新角度、新思路。由此，把“县长优选”带货直播这样的活动开展起来，有条件的地方甚至变成常态，无疑对提振经济社会发展信心具有重要的现实意义。

此次活动也是山东广电积极发挥主流媒体担当和责任，与快手合作，利用直播电商的新业态助力乡村振兴，也是在媒体转型过程中的积极探索和尝试。未来山东广电还将与快手在MCN建设、账号孵化、大型主题联动主播等方面进行深度合作。

(责编：夏晓伦、毕磊)