虚拟偶像首次成团 演唱人工智能大会主题曲

7月9日，2020世界人工智能大会云端峰会开幕式在上海世博中心金厅拉开帷幕。多位重量级嘉宾齐聚一堂，共同参与这场全景式智慧峰会，亮点多多。同台的还有4位特殊嘉宾—哔哩哔哩（以下简称B站）泠鸢yousa、微软小冰、百度小度、小米小爱，她们首次成团，演唱了世界人工智能大会的主题曲。
相比于真人全息投影、实时3D云嘉宾体验、首场3D虚拟环境云展览等技术应用，这个刚刚成立的女团最受瞩目。 虽然来自不同场景，她们的“粉丝”基础发生了破次元融合。
据了解，泠鸢yousa是B站出品的虚拟艺人企划VirtuaReal旗下的头部偶像，擅长民族与通俗唱法，她拥有两百多万粉丝，能作词作曲，还会在直播时与用户互动。小度、小爱和小冰，擅长倾听与陪伴，通过日常人机交互的训练，她们已经越来越懂得人类，甚至是每个用户独特的喜好。
虚拟偶像的登台亮相，为此次人工智能大会注入了灵魂。为了这次演出能达到完美效果，各家公司的技术支持用尽浑身解数。 为了这次“成团出道，”泠鸢yousa采用了平时直播时应用的实时成像技术，在动捕阶段就能够基本看到最终的呈现效果，以大幅节省后期精修的时间。
实际上，除了泠鸢yousa，她所在的虚拟艺人企划VirtuaReal 旗下已经有40余位性格迥异的本土虚拟偶像。他们日常在B站、通过直播和视频投稿等形式和用户保持高频互动，与粉丝分享成为虚拟偶像过程中的成长点滴。这种实时互动式的虚拟偶像养成方式受到了众多年轻用户的喜爱，企划整体在B站已经拥有了超过400万粉丝。
业内人士认为，虚拟偶像“成团”，是亚文化出圈，走向大众的过程。虚拟是她们的形式，交互是她们的与生俱来的使命，成长于新一轮信息革命浪潮的年轻人对人工智能不再陌生，更有可能生活在人工智能包围的环境中。（牛广文）
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