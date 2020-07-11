上半年人民币贷款增加12.09万亿元

本报北京7月10日电 （记者吴秋余）中国人民银行今天发布的数据显示：今年上半年，我国人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元。上半年我国社会融资规模增量累计为20.83万亿元，比上年同期多6.22万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加12.33万亿元，同比多增2.31万亿元。信贷增长较快，有力地支持了企业复工复产，缓解中小微企业融资困难。

今年以来，稳健的货币政策更加灵活适度，人民银行持续优化信贷结构，完善结构化货币政策工具体系，创新直达实体经济的货币政策工具，引导金融机构加大对实体经济特别是加大对小微企业和民营企业的资金支持力度。

央行数据显示，6月末人民币贷款余额165.2万亿元，同比增长13.2%，增速比上年同期高0.2个百分点。上半年，住户部门贷款增加3.56万亿元，其中中长期贷款增加2.8万亿元；企（事）业单位贷款增加8.77万亿元，其中中长期贷款增加4.86万亿元。

《 人民日报 》（ 2020年07月11日 01 版）

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