商务部：自贸区已累计向全国复制推广260项制度创新成果

人民网北京7月11日电 （栗翘楚）近日，国务院印发了《关于做好自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作的通知》，将37项自贸试验区改革试点经验向全国复制推广。7月10日，商务部召开关于自贸试验区第六批改革试点经验网上专题新闻发布会。商务部自贸区港司司长唐文弘表示，6年来，在中央层面，自贸试验区已累计向全国或特定区域复制推广了260项制度创新成果。在地方层面，据不完全统计，18个自贸试验区已在本省份内推广了1151项制度创新成果。

唐文弘介绍，从推广范围看，31项推广至全国，6项推广至全国自贸试验区、保税监管场所等特定区域。从涉及领域看，包括投资管理领域11项，贸易便利化领域11项，金融开放创新领域4项，事中事后监管领域6项，人力资源领域5项。从经验类型看，既有切口小、见效快的政策创新，如“领事业务一网通办”、“不动产登记业务便民模式”等“互联网+政务服务”创新；也有全流程、集成度较高的制度优化，如“企业套餐式注销服务模式”、“建设项目水、电、气、暖现场一次联办模式”等整体性创新。从实践效果看，这些经验是自贸试验区在进一步深化改革、扩大开放的探索创新中总结提炼得来，有效降低了企业成本，便利了群众办事，而且风险可控。

下一步，商务部将继续会同有关部门及地方，推动和支持自贸试验区加大创新力度，及时总结梳理各个领域试得好、看得准、风险可控的创新成果，多层次、多路径做好复制推广工作。随着试点布局不断优化，制度创新力度不断增强，自贸试验区将继续走在全国深化改革扩大开放的最前列，形成更多好经验、好做法，通过有序复制推广，让更多“制度良种”在全国生根发芽，形成改革红利共享、开放成果普惠的良好局面。

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