商务部：前5月18个自贸区实际使用外资超600亿元

人民网北京7月11日电 （栗翘楚）7月10日，商务部召开关于自贸试验区第六批改革试点经验网上专题新闻发布会。商务部自贸区港司司长唐文弘介绍，2020年1-5月，全国18家自贸试验区实际使用外资602.5亿元，以不到全国千分之四的国土面积，实现了全国17%的外商投资。

唐文弘表示，前期，各自贸试验区统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，帮助区内企业抗击疫情，推动复工复产，增强了企业信心，稳定了市场预期。1-5月，原12家自贸试验区实际使用外资518.7亿元，同比增长18.4%，充分说明了外资企业对自贸试验区的信心。

这么多的外资企业为什么选择自贸试验区？唐文弘认为，最重要的一点是，中国疫情防控的重大战略成果，在当前形势下，夯实了优良营商环境的坚实基础。商务部近期调研显示，外资企业认为，自贸试验区最具吸引力的3项因素分别是：政府服务高效、贸易便利化、投资自由化。

在政府服务方面，自贸试验区一直是“放管服”改革的探路者和领跑者，在证照分离、企业简易注销、工程建设项目审批等多项改革上先行开展试验，不断取得突破。在贸易便利化方面，自贸试验区积极创新进出口货物监管模式，推进口岸降本增效。以福建自贸试验区厦门片区为例，2020年3月，厦门口岸进、出口整体通关时间与2017年底相比分别压缩66%、86.6%。在投资自由化方面，不久前，2020年版自贸试验区外商投资准入负面清单已经颁布，将于7月23日起实施。特别管理措施从去年的37条缩减至30条，在医药、教育等领域进一步加大了先行先试的力度，将为外资企业创造更为广阔的市场空间。

唐文弘表示，自贸试验区已经形成的260项制度创新成果中，优化政府监管领域的成果有60项，投资自由化便利化领域的有76项、贸易便利化领域的有76项。制度创新是自贸试验区改革的生命线，企业诉求是制度创新的动力源，今后自贸试验区还会继续重视倾听和回应企业呼声，形成更具针对性、实效性和集成性的成果，打造公开、透明、可预期的外商投资环境，外资企业对自贸试验区的兴趣将会越来越高。

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