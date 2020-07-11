2020年中国航海日公告发布 推动构建海洋命运共同体

人民网北京7月11日电 （记者乔雪峰） 今天是我国第十六个航海日，中国航海日活动组织工作委员会发布了2020年中国航海日公告，公告指出，今年中国航海日的主题是“携手同行 维护国际物流畅通”，世界海事日的主题是“推动可持续航运，塑造可持续地球”。

受新冠肺炎疫情的影响，今天，2020年中国航海日论坛在上海以线上线下相结合的方式举行，今年中国航海日活动以更加灵活多样的活动形式开展。公告提出，全国其他地区在常态化疫情防控情况下，因地制宜开展各类航海日活动，旨在推动中国与全球海运界更高层次、更多维度的交流合作，推动构建海洋命运共同体。

公告还提出，海运在促进世界经贸发展、构建人类命运共同体的伟大事业中发挥着重要的桥梁和纽带作用。在“一带一路”倡议下，我国与沿线国家和地区间以海洋为载体的经济、技术、文化交流合作日益紧密，涉海对话合作有序发展，进一步丰富了构建海洋命运共同体的内涵。

以下是公告全文：

2020年中国航海日公告

今天是我国第十六个航海日，也是“世界海事日”在我国的实施日。为进一步弘扬丝路精神，传承航海文化，增强全民的航海和海洋意识，促进“一带一路”倡议、海洋强国和交通强国建设，经交通运输部、外交部、工业和信息化部、农业农村部、自然资源部、中国人民解放军海军等25个中国航海日活动组委会成员单位同意，发布以下公告：

2000多年前，张骞筚路蓝缕，走过草原沙漠，开辟出联通亚欧非的陆上丝绸之路；600多年前，郑和扬帆远航，穿越惊涛骇浪，闯荡出连接东西的海上丝绸之路。郑和七下西洋的伟大壮举揭开了世界大航海时代的序幕，联通世界文明，成为人类航海史上一座永载史册的丰碑。

当前新冠肺炎疫情在全球范围蔓延，无数航海人仍奋战在保障国际物流供应链畅通、维护世界贸易稳定的生产第一线，他们用载运防疫物资、生产生活物资船舶的万里航程书写着“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，赋予丝绸之路新时代的内涵。

这是属于海洋的时代，我国作为全球最大货物贸易国和第二大经济体，海运航线和服务网络遍布世界主要国家和地区，九成以上国际贸易货物量通过海运完成，海运在促进世界经贸发展、构建人类命运共同体的伟大事业中发挥着重要的桥梁和纽带作用。在“一带一路”倡议下，我国与沿线国家和地区间以海洋为载体的经济、技术、文化交流合作日益紧密，涉海对话合作有序发展，进一步丰富了构建海洋命运共同体的内涵。《交通强国建设纲要》的发布，吹响了建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国的前进号角。今天是中国航海人的节日，包括70多万海员、100多万海洋渔业船员在内的中国航海人和涉海工作者、军警官兵，你们直面波涛是为了人民安康祥和，你们昼夜星驰是为了人民万家灯火，你们远航万里是为了祖国繁荣富强，在此，向你们致以崇高敬意和诚挚感谢。

2020年是全面建成小康社会之年，我国航海与海洋事业取得了举世瞩目的成就：港口规模、船员数量、造船产量、海运船队规模位居世界前列，船舶工业、远洋渔业、海洋开发和海洋科考等领域快速发展，海事救捞治理体系日趋完善，海军和平护航彰显了我国切实履行国际义务的大国形象。如今，中国航海人正奋力谱写21世纪海上丝绸之路与交通强国建设新篇章，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中全速前进。

今年中国航海日的主题是“携手同行 维护国际物流畅通”，世界海事日的主题是“推动可持续航运，塑造可持续地球”。受新冠肺炎疫情的影响，今年中国航海日活动以更加灵活多样的活动形式开展。今天，2020年中国航海日论坛在上海以线上线下相结合的方式举行，全国其他地区在常态化疫情防控情况下，因地制宜开展各类航海日活动，旨在推动中国与全球海运界更高层次、更多维度的交流合作，推动构建海洋命运共同体。

历史航船乘风破浪，时代潮流滚滚向前。在积极应对疫情和全球经济贸易下行带来冲击的同时，中国航海与海洋事业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，加快建设海洋强国、交通强国。肩负 “一带一路”、海洋强国和交通强国建设的历史使命，中国航海人必做新时代的奋进者、搏击者，为实现中华民族伟大复兴的中国梦、携手共建人类命运共同体再谱新的篇章。

中国航海日活动组织工作委员会

2020年7月11日

(责编：乔雪峰、夏晓伦)