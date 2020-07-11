招商局集团换帅 缪建民接任李建红

人民网北京7月11日电（记者毕磊）根据招商局集团官网消息，7月10日下午，招商局集团召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责人宣布，缪建民任招商局集团有限公司董事长，免去其中国人民保险集团股份有限公司董事长职务；免去李建红的招商局集团有限公司董事长职务。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。

缪建民任招商局集团有限公司董事长。图片来源：招商局集团网站

公开资料显示，缪建民，55岁，是中国共产党第十九届中央委员会候补委员，毕业于中央财经大学，博士研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。1989年，从中国人民银行研究生部（现为清华大学五道口金融学院）毕业后，缪建民就进入了当时的中国人保，直到1995年离职。其后，缪建民先后转战香港中保集团、中保国际控股、太平财险、中国人寿，并从2013年10月起担任中国人寿副董事长、总裁一职。2017年4月，缪建民重回人保集团，被任命为人保集团执行董事、副董事长、总裁。2018年1月，升任人保集团董事长。

据悉，招商局集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，总部设于香港，亦被列为香港四大中资企业之一。目前，招商局业务主要集中于综合交通、特色金融、城市与园区综合开发运营三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。

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