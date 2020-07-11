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助力经济发展 上半年国家铁路发送货物近17亿吨

2020年07月11日15:24  来源：人民网
 

人民网北京7月11日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，上半年，国铁集团认真贯彻中央统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署，落实“六稳”“六保”要求，努力为降低社会物流成本、保障经济循环畅通做贡献，国家铁路累计发送货物16.9亿吨，同比增长3.6%，完成货运收入1877亿元，同比下降4.2%。其中，6月份日均货物发送量突破1000万吨，创今年以来每月日均货物发送量新高。

该负责人介绍，上半年，面对疫情给物流供应链带来的严重影响，国铁集团充分发挥铁路大能力、全天候和调度集中统一指挥的优势，加强货物运输组织，深入实施货运增量行动。

一是确保铁路运输安全畅通，全力做好防疫和民生物资运输。疫情期间，开辟绿色通道，积极抢运防疫和民生物资，实行优先承运、优先装车、优先挂运，做到随到随运、应运尽运。

二是落实中央减税降费政策，推动企业复工复产。下浮部分货运杂费，降低企业物流成本；加快企业专用线建设，压缩物流中间环节，保障货物运到时限；主动对接企业货主，“一企一策”制定运输方案，保障企业复工复产所需原材料和产成品运输。

三是用好大能力货运通道，保障电煤能源供应。发挥浩吉铁路等货运新线作用，增加大秦、唐呼、瓦日铁路万吨重载列车开行数量，大秦铁路创下单日运量138.42万吨的历史最高纪录，强化煤炭主产区运能保障和西煤东运、北煤南运能力，保障电煤需求。

四是加大多式联运力度，助力打赢蓝天保卫战。新增集装箱办理站点301个，全路集装箱发送货物1.96亿吨，同比新增4784万吨，占全路新增货物发送量的82%；沿海主要港口疏港矿石运量完成2.08亿吨，同比增长21.7%。

该负责人强调，随着我国经济社会秩序加快恢复，货物运输需求将持续增长，铁路部门将坚持以市场需求为导向，持续加大货运能力有效供给，不断提升货运服务品质，为促进经济社会发展多做贡献。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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