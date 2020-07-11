中建一局三公司埃及新首都CBD-P3项目幕墙安装工程正式启动

近日，中建一局三公司承建的埃及新首都CBD-P3项目两栋超高层玻璃幕墙安装正式启动。
据悉，埃及新首都CBD项目地处开罗以东的沙漠地带，常年处于高温少雨状态。项目部着眼后期使用中的维护保养，最大限度地消除安全隐患，在选材和制作工艺上，C11和C12的玻璃幕墙均采用的是中空夹胶的半钢化玻璃，外片玻璃采用超白玻璃，在生产玻璃的时候通过特殊工艺消除玻璃内Fe、Ni等元素来实现自爆因子趋近于零的目标，从而在根本上消除玻璃自爆的可能性。
据项目经理王瑶介绍，项目部秉承绿色环保节能理念，把多种中国工艺灵活运用到施工现场。根据当地炎热气候，项目在幕墙选材上，采用的是泰诺风的优质高隔热条，可以有效阻止热量传导；玻璃采用的是中空夹胶玻璃，其中室外侧玻璃通过离子喷溅技术形成的低辐射膜，可以有效阻断室内热量通过辐射的方式与室外进行传递。此外，项目在幕墙上设置了多种遮阳控制元件，着色铝合金板材做为建筑物遮阳线条，既丰富了建筑物外立面的装饰效果，又通过控制阳光的照射玻璃的角度减少外片玻璃上的能量聚集，减少内片玻璃和外片玻璃的温差从而达到节能的效果，同时通过调整幕墙玻璃镀膜的合金元素配比，尽可能降低室外玻璃反射指标，以降低高层建筑群的光污染。
中建一局三公司践行国家“一带一路”倡议，承建埃及新首都CBD-P3标段，由 C11 与 C12 两栋超高层组成，建成后将成为埃及新首都区域中商业价值最大、综合功能最强的核心地块重要部分。项目部在做好疫情防控的前提下，果断按下复工复产“快进键”，持续加大属地化用工规模，实现了主楼、裙楼和外装三驾马车并驾齐驱的施工场面。（谢国东 张曾 李俊远）
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