6月汽车产销量创同月份历史新高

日前，长安汽车合肥工厂的机器人正在进行点焊作业。今年6月，长安汽车产销量分别为19.39万辆和19.44万辆，同比分别增长55%和38%。

张 珂摄（影像中国）

本报北京7月11日电 （记者王政）中国汽车工业协会最新统计数据显示：6月汽车产销持续回暖，产销分别完成232.5万辆和230.0万辆，环比分别增长6.3%和4.8%，同比分别增长22.5%和11.6%，产销量创同月份历史新高。

今年上半年，我国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，降幅与1至5月相比，分别收窄7.3个百分点和5.7个百分点，好于预期。

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 01 版）

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