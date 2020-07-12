上半年企业提交发明专利申请同比增12%

本报北京7月11日电 （记者谷业凯）记者从国家知识产权局获悉：今年上半年，我国发明专利申请达68.3万件，共授权发明专利21.7万件。截至6月底，我国国内发明专利有效量199.6万件，每万人口发明专利拥有量达到14.3件。

据介绍，上半年我国国内发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请219.5万件，商标申请417万件，充分显示出市场主体积极推进复工复产的成效。国内申请专利的企业为22.9万家，较上年同期增加3.2万家，提交发明专利申请40.4万件，同比增长12%，企业在专利申请中的主体地位不断得到巩固。

此外，我国市场主体的海外知识产权布局意识不断增强。上半年，国内申请人向国家知识产权局提交PCT国际专利申请2.68万件，同比增长20.7%，提交马德里商标国际注册申请3875件，同比增长36%。

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 01 版）

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