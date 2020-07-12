港口货物吞吐量连续3个月正增长

本报上海7月11日电 （记者沈文敏）记者从“2020年中国航海日”专题新闻发布会上获悉：4月以来，港口货物吞吐量连续3个月实现正增长；6月份，煤、油、矿等主要货类港口吞吐量均已达到去年同期水平。

今年以来，水运行业坚持统筹推进疫情防控、复工复产和服务经济社会发展各项工作。一是发布了港口企业、客运站、船舶疫情防控指南和分区分级防控指南，印发了分区分级做好水路运输保障工作的通知。二是推动降低物流成本，阶段性免征进出口货物港口建设费，减半征收船舶油污损害赔偿基金等。三是及时解决企业、船舶、船员相关证书延期问题。四是对运输防疫物资和重点生产生活物资的船舶采取“四优先”措施。五是积极推动港航企业复工复产，保障了港口、水运网络正常运营和国际物流畅通。

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 01 版）

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