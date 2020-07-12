发挥直达实体的货币政策工具作用（经济新方位·年中数据怎么看）

中国人民银行10日举行发布会，介绍上半年金融统计数据和服务实体经济等情况。

上半年，我国社会融资规模增量累计20.83万亿元，比上年同期多6.22万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加12.33万亿元，同比多增2.31万亿元。金融持续发力，为疫情防控和经济社会发展提供有力支持。

●流动性合理充裕，支持实体力度明显提升

上半年，金融部门加大逆周期调节力度，创新运用结构性货币政策工具，推出一系列强有力支持措施：3次降低存款准备金率、增加1.8万亿元再贷款再贴现额度、出台小微企业信用贷款支持计划、实施中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策等。

数据显示，这些综合举措效果良好：截至6月末，社会融资规模存量271.8万亿元，同比增长12.8%；广义货币余额213.49万亿元，同比增长11.1%。

“当前流动性合理充裕，广义货币供应量和社会融资规模的增速高于去年。”人民银行调查统计司司长阮健弘表示，今年以来，人民银行积极应对疫情变化带来的挑战，稳健的货币政策更加灵活适度，持续优化信贷结构，完善结构化货币政策工具体系。

上半年，人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元，其中企（事）业单位贷款增加8.77万亿元；人民币存款增加14.55万亿元，同比多增4.5万亿元，其中非金融企业存款增加5.28万亿元。

“上半年，金融机构对实体经济发放的人民币贷款新增量达到历史上最高水平，信贷支持力度增强。”阮健弘表示，保居民就业政策正在加码，确保居民收入保持平稳，反映在金融数据上，住户部门存款同比多增1.51万亿元；金融体系落实保市场主体政策，加大支持力度，企业部门存款同比多增3.44万亿元。

民生银行首席研究员温彬表示，在流动性合理充裕形势下，下阶段货币政策将更加注重对实体经济重点领域和薄弱环节的精准支持力度，真正将资金用于所需领域，核心是用好结构性货币政策工具，切实发挥好直达实体经济的货币政策工具作用，加大力度支持制造业、中小微企业和民营企业。

●直接融资占比提高，制造业贷款快速增长

上半年，金融部门把更多信贷资源投向制造业和中小微企业。“当前的货币政策传导机制更为畅通，传导效率明显提升。”阮健弘说。

截至5月末，制造业中长期贷款余额4.28万亿元，同比增19.6%，增速创2011年2月以来新高。其中，高技术制造业中长期贷款同比增40.9%，继续延续过去几年高速增长态势。

“制造业的贷款快速增长，首先得益于这些年转型升级进程的加快，成效显现。”人民银行金融市场司司长邹澜表示，很多金融机构从自身发展角度认识到：长远发展离不开对制造业的支持，金融业与制造业是共生共荣关系。这使得金融资源更多向制造业倾斜。

小微企业方面，前5月，增加的普惠小微贷款达1.4万亿元，同比多增5381亿元。5月，新发放普惠小微贷款平均利率5.23%，比上年末下降0.65个百分点。

6月1日，人民银行再创设两个直达实体经济的货币政策工具：普惠小微企业贷款延期支持工具、普惠小微企业信用贷款支持计划。截至7月3日，信用贷款支持计划共支持1598家地方法人银行，给109万户企业发放普惠小微信用贷款160万笔，总额达1326亿元，政策撬动作用明显。

今年《政府工作报告》提出，金融机构与贷款企业共生共荣，鼓励银行合理让利。

人民银行货币政策司副司长郭凯介绍，今年金融系统预计将向企业让利1.5万亿元，主要通过3种途径：一是通过利率下行实现金融市场或者金融体系对实体经济的让利，让利规模约9300亿元。二是直达货币政策工具推动让利，让利规模约为2300亿元。三是通过银行减少收费，让利规模约为3200亿元。

此外，金融市场对实体经济提供的债券、股票等直接融资的支持大幅增长，占比明显上升。上半年，企业债净融资3.33万亿元，已接近去年全年水平；非金融企业的境内股票融资达2461亿元；未贴现银行承兑汇票增加3862亿元。“这三方面的直接融资在社会融资规模增量中的比重达到19%，比去年同期高了7.7个百分点。”阮健弘说。

●经济运行不存在长期通胀或通缩的基础

上半年，广义货币和社会融资规模增速均明显高于去年。一些人担心，这是否会引发通胀和房价上涨的预期？

阮健弘回应，我国经济运行基本平稳，供需两方总体上比较平衡，稳健的货币政策更加灵活适度，经济不存在长期通胀或通缩的基础。从人民银行监测来看，房地产融资也在保持比较稳定的状况，5月末全口径房地产融资增速10.3%，比同期社会融资规模增速低2.2个百分点。

“总体上，我国经济运行持续好转，下半年会继续维持向好态势。”人民银行研究局局长王信表示，从投资看，以5G网络、工业互联网等为代表的新基建项目及其他投资项目落地，有望让投资成为促进经济增长的有效推动力。消费也明显呈现边际改善。与主要经济体相比，我国出口状况相对较好。6月，PPI环比由降转升，表明生产投资、制造业形势进一步好转，预计未来物价总体上稳定，CPI涨幅或有所回落，PPI同比跌幅收窄。

阮健弘表示，下半年金融系统将继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加大对稳企业保就业的金融支持，预计广义货币和社会融资规模将保持平稳增长。

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 02 版）

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