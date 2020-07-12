超1.8万亿元贷款本息实施延期

本报北京7月11日电 （记者欧阳洁、屈信明）银保监会近日发布数据，我国银行业保险业运行稳健，风险可控，服务实体经济能力不断提升。上半年，通过展期、续贷等方式对超1.8万亿元贷款本息实施延期。普惠型小微企业贷款余额已超13万亿元，同比增27.6%。

银行业保险业主要经营和监管指标处于合理区间。6月末，不良贷款余额3.6万亿元，比年初增4004亿元；拨备覆盖率178.1%，比年初降4个百分点。保险公司综合偿付能力充足率244.6%，核心偿付能力充足率233.6%，保持在较高水平。上半年实现保费收入2.7万亿元，同比增长6.4%。

银保监会新闻发言人表示，将督促银行保持利润合理增长，做实利润、用好利润。千方百计降低企业，尤其是普惠型小微企业综合融资成本。研究实施中小企业“低成本无担保”应急贷款和大中型企业应急融资安排，更好发挥政策性金融逆周期调节作用，加大重点行业、普惠小微企业信贷支持，扩大最终消费需求。更好发挥保险保障功能。督促引导资金“脱虚向实”，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 02 版）

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