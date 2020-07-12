超1.8万亿元贷款本息实施延期

本报北京7月11日电 （记者欧阳洁、屈信明）银保监会近日发布数据，我国银行业保险业运行稳健，风险可控，服务实体经济能力不断提升。上半年，通过展期、续贷等方式对超1.8万亿元贷款本息实施延期。普惠型小微企业贷款余额已超13万亿元，同比增27.6%。
银行业保险业主要经营和监管指标处于合理区间。6月末，不良贷款余额3.6万亿元，比年初增4004亿元；拨备覆盖率178.1%，比年初降4个百分点。保险公司综合偿付能力充足率244.6%，核心偿付能力充足率233.6%，保持在较高水平。上半年实现保费收入2.7万亿元，同比增长6.4%。
银保监会新闻发言人表示，将督促银行保持利润合理增长，做实利润、用好利润。千方百计降低企业，尤其是普惠型小微企业综合融资成本。研究实施中小企业“低成本无担保”应急贷款和大中型企业应急融资安排，更好发挥政策性金融逆周期调节作用，加大重点行业、普惠小微企业信贷支持，扩大最终消费需求。更好发挥保险保障功能。督促引导资金“脱虚向实”，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】