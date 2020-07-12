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“爆款”基金能有超额收益吗？投资需量力而行

周 琳

2020年07月12日06:44  来源：经济日报
 

今年上半年以来，受益于创业板试点注册制改革、上证指数编制修订、“北上资金”持续流入等一系列利好，A股市场走出一轮上涨行情，上半年新发基金也明显好于去年同期——其中不乏单日售罄的100亿元规模基金，火爆程度可见一斑。那么，“爆款”基金一定靠谱吗？

Wind数据统计显示，今年上半年一共有613只公募基金发售，累计发行份额9721.89亿份——无论从发行数量还是从成立规模来看，基金火爆程度均远超去年同期。其间不乏100亿元规模基金单日售罄的场景，还有“珍贵”品种惜售、限购。这些销路颇佳的“爆款”基金业绩靠谱吗？

基金销售火爆

上海联泰基金销售有限公司统计显示，凭借A股市场的优异表现，今年新成立的100亿元规模公募基金共有11只，主要是权益类产品。

投投科技旗下联泰基金金融产品部总监陈东认为，细数这些“爆款”，主要具有以下特点：一是爆款基金的打造离不开长期品牌积淀，如此方能获取投资者信任，基金发行方集中在南方基金、易方达基金、汇添富基金等大型基金公司。其中，6月份发行的南方成长先锋，首募规模达321.15亿元，成为上半年成立规模最大的基金。二是多数爆款基金具有“明星效应”。例如：南方成长先锋由绩优老将茅炜与新秀王博两名基金经理共同管理。茅炜是南方基金权益研究部总经理，以成长股投资见长，投资风格稳健。作为新发行基金，南方成长先锋成为继嘉实策略增长、兴全合宜之后，史上首募规模第三大的主动权益类基金。可见，投资者在选择新基金认购时，基金经理的“明星效应”与基金公司的“品牌效应”对募集结果影响较为明显。三是爆款基金的产品设计往往紧跟市场热点。例如：2018年，随着权益市场震荡下行，大批以市场指数、行业指数为跟踪标的的“工具型”产品募集规模大幅增加；2019年科创板开板，科创主题基金发行也随之到达高点，获得投资者争相抢购。

权益类基金销售火爆的背后，是投资者投资权益市场的热情高涨，这是否意味着“牛市”的到来？新时代证券分析师樊继拓认为：“2009年以来，公募基金发行放量大多是市场‘走牛’的反向指标，即在大多数时间里，公募爆款基金的出现意味着牛市终结或一轮行情走向尾声。”这主要是由于之前公募基金在股票市场中的话语权不断下降，导致每次权益类基金发行放量均为上涨后期。但也有例外，比如在2015至2018年的熊市与震荡市中，公募基金业绩相比大部分其他产品，包括私募、散户、游资等，业绩可圈可点。公募基金发行量不再是滞后指标，而是同步指标。

也有观点认为，基金销售火爆是市场“走牛”的正向指标，即每当爆款基金出现，市场随之走强。华福证券统计显示，过去10年，在A股上涨年份里，股票型基金全部保持上涨；在股市下跌年份，基金有2年保持上涨。具体来看，在2013年的市场走势中，90%的股票型基金上涨，而股票上涨的数量仅占比69%；2017年，84%的股票型基金上涨，股票上涨的数量仅为32%；2019年，98%的股票型基金上涨，股票为76%。在爆款基金胜出的7年中，A股多少都上演了结构性行情，因此，“爆款”与牛市有某种正相关联系。

不盲目追求“爆款”

爆款的意思是卖得好，这背后除了明星基金经理与基金公司品牌效应之外，还与销售渠道的强力支持密不可分。

上海证券基金评价研究中心统计显示，2001年至今，发行规模超50亿份的爆款基金共计209只。从这200多只爆款基金看，各销售渠道的支持与配合帮助爆款基金发售成功是其共有特点之一，其中主要托管于13家银行，以四大国有银行与大型商业银行为主。

上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千认为，爆款基金的销售银行由于具有旗下网点众多、客户资源丰富以及信息传递通畅等优势，在基金代销上处于行业领先地位。在银行大力支持与其他代销机构的全力配合下，基金产品更易获得亮眼的销售业绩，从而促使爆款产品成形。由于每只基金产品的代销渠道差异较大，代销机构销量数据较难获取，因此很难统一归类。但一般而言，托管银行会承担主要承销职责。

然而，从近年爆款基金成立后的业绩表现看，并非全部热销基金均令人满意。Wind资讯统计显示，2018年和2019年共成立了12只规模超过100亿元的权益类基金，其中有4只基金自成立以来的收益率为负；6只为战略配售基金，成立以来平均收益率为9.57％，均大幅低于同类平均水平。反观今年成立的10余只权益类100亿元规模的公募基金，迄今为止全部获得正收益。

爆款基金产品的业绩不尽如人意，有诸多原因。刘亦千认为，有的爆款基金募集规模过大，会导致基金经理部分策略失效；有的基金发行时间点不好，拖累基金产品业绩；还有的基金经理频繁更换，市场热点发生切换，导致部分行业主题基金业绩落后。

陈东认为，爆款基金往往产生于较为确定的牛市行情中，而纵观过去几次牛市，在市场过度乐观之时，风险也在慢慢浮现。因此，100亿元规模的基金热销，并不意味着一定有赚钱效应。很多非专业投资者在不了解自身风险偏好与基金特点的情况下，盲目追随爆款，结果往往可能不及预期。因此，投资者绝不能随意将爆款基金与理想收益画上等号，切忌盲目投资。

选择基金量力而行

“爆款”仅仅是一个评价规模与销售情况的指标，通俗地说，就是基金销路好。但投资者切记：销路好、规模大，不等于业绩好，更不一定有利于基金经理进行资产配置。

“理由很简单，如果是普通规模的基金，基金经理资产配置相对容易，仅需选择少数‘独门股’买定离手就好。但若是100亿元以上大规模基金，受限于体量巨大，可大规模配置资产有限，不可能仅盯着一两只‘独门股’操作，也不大可能采取单一的投资策略，必然会考虑配置其他类别资产或应用其他策略，这对基金经理的配置技术是较大考验，也给其维持长期稳定的业绩带来不小压力。”金牛理财网分析师宫曼琳说，细数A股历年权益类基金业绩冠军，往往集中在中小型规模的基金产品中，真正取得规模与业绩“双料冠军”的产品与基金经理凤毛麟角。

刘亦千也认为，投资者应慎重选择爆款基金产品，理性决定交易时机与持有时期。明星基金经理的历史业绩不能代表在未来能取得超额收益；爆款产品业绩差异化明显，投资者应理性选择基金，而不能盲目“追星”。此外，投资者不能跟风追随市场走势，尤其避免在市场高点非理性购买基金产品。最后，投资者应养成长期跟踪与持有的良好投资习惯。

对于基金管理公司来说，应避免过于依赖“造星”策略以及追随市场热点。在销售基金时，需全面展示基金经理业绩，更需慎重对待品牌声誉；监管部门则应当持续加强对基金行业的监管，敦促基金行业合理发行优质产品，提醒投资者避免非理性抢购爆款基金产品。

周 琳

周 琳

(责编：李栋、值班)
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