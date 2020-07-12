考试“挂科”、学历不够……年内40名银行高管任职资格花式被拒

中新经纬客户端7月12日电 (王永乐)各地2020年高考已经落幕，但考试无处不在。今年以来，银保监系统否决了40名银行高管任职申请，多人因考试“挂科”被拒。

40人任职被否 考试“绊倒”16人

在晋升成为高管的路上，银行人实力演绎花式被拒。据银保监会网站消息，截至7月11日，年内(按公布时间)共有40名银行高管(包含董事等)任职资格被否。

其中，16人被明示因未能通过任职资格考试，占比达到40%。此外，还有多名拟任人员因知识能力以及经验不足、学历不够、存在故意犯罪记录等原因被喊停。

具体来看，被考试“绊倒”的16人及拟任职务分别为：蒙亮，鄯善中成村镇银行财务部门负责人；姚锋军，陕西周至农村商业银行财务会计部经理；李吉东，青海民和农村商业银行董事；余晨阳，宁夏灵武农村商业银行董事；张起宏，庆阳农村商业银行董事；熊晖，新疆沙雅农村商业银行风险合规部负责人；原宾，农行海东分行副行长；雷波，盐池汇发村镇银行风险合规部经理；胡园利，陕西杨凌农村商业银行合规管理部总经理；李秀萍，浦发银行敦煌支行行长；乌仁岱，农业银行肃北支行行长；郁兵，建行阳曲支行行长；马能韬，农发行寻甸回族彝族自治县支行行长；李玲娜；工行昆明北市区支行行长；张小芳，邮储银行宜昌市城东大道支行行长；季琦，易门兴福村镇银行行长助理。

此外，还有部分不予核准批复未明确提及任职资格考试情况，但指出拟任人不具备任职所需的相关知识要求。

例如，潘阳、石英磊、韩新平、张艳雷等任职被否原因均存在不符合《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》第一百零二条第四款“具有担任拟任职务所需的相关知识、经验及能力”的规定。同时，张艳雷还不符合拟任独立董事(理事)，应具备本科以上学历的规定。

李一凡、王佳伟、方康等则因不符合《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》中第七十九条“申请中资商业银行高级管理人员任职资格应当具有担任拟任职务所需的相关知识、经验及能力”的要求。

银保监会网站截图

另外，因连续多次未参加银行业金融机构高级管理职务任职资格考核，徐吉德拟任甘肃高台农村商业银行董事职务也被否；苏炳军、王远达任职被否均涉不符合《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》第一百零二条第二款规定条件，具有良好的守法合规记录；王绪祥则因有故意犯罪记录，中国农业发展银行辽宁省东港市支行行长任职资格未被核准。

西部省份成“重灾区” 行长占比高

从地区来看，西部省份的银行高管是任职资格被否的“重灾区”，在40名被否的高管中占了29名。其中，新疆、陕西和甘肃监管机构否决人数分列前三位，分别为7人、6人和5人。

从职务来看，“行长”职务被否人数最多，为18人。其次为“董事”任职，9人被否。(中新经纬APP)

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