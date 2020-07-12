万物皆可“南极人”！竭泽而渔 能挺多久？

万物皆可“南极人”！南极人早已不是南极人，你还买吗？

中新网客户端北京7月11日电(左宇坤)说到国内有名的内衣品牌，南极人算一个。如果你衣橱里有南极人保暖内衣，请一定要珍惜，因为现在很难买到南极人这个品牌自己生产的产品了。

在电商平台上搜索“南极人”，会发现内衣早已不是它的全部。南极人的经营范围开拓到了服装、家纺、户外用品甚至食品，等等。这些“南极人”，是真的吗？

没有南极人卖不出去的吊牌

“我妈买了个烧水壶，看了一下还是南极人牌的，南极人怎么什么玩意儿都出啊？”

近日，有消费者在微博上发了这么一条吐槽，引来不少人的围观。大家发现，“南极人”这个品牌，早已跳出内衣的“舒适圈”，开始“大杀四方”了。

一般来说，一个品牌在一个电商平台上仅有一家官方店铺。但是，如果你在淘宝天猫上搜索“南极人”，各种旗舰店、官方店、专卖店、直营店、工厂店简直是拉都拉不到底；至于经营范围，更是吃的、穿的、用的一应俱全，堪称最让人“眼花缭乱”的电商品牌。

那么这些店铺，哪些是李逵哪些是李鬼？

答案是，可以说是真的，也可以说是“假的”。“真”是因为，他们获得了南极人官方授权；“假”是因为，它们都不是最初的南极人“本人”。

淘宝截图。

回溯南极人的历史。1998年，上海南极人纺织品发展有限公司成立，那个依靠保暖内衣发家、由刘德华代言而家喻户晓的“南极人”品牌也正式创立。

凭借不错的产品质量和疯狂的电视广告，南极人成为了中国驰名品牌。甚至到现在，当问起70、80、90后们印象最深的保暖内衣品牌，不少人第一反应还是“南极人”。

2008年成为南极人的转折点。在它十周年生日之际，金融危机终结了纺织业的黄金十年。毕业于华东政法大学的南极人创始人张玉祥当机立断决定转型，开启品牌授权的商业模式。

简单来说就是，南极人不生产商品，只是吊牌的搬运工。

2008年这一年，南极人砍掉了生产和销售这两个重资产环节，卖掉经营十多年的所有工厂，只保留“南极人”这个品牌，并推出了南极人共同体(NGTT)商业模式。

从前那个“南极人”不见了，取而代之的是加强版“南极电商”。

曾有媒体报道，以天猫为例，只要支付10万元保证金，以及每个吊牌8元左右的费用，不管你是价值近万元的按摩椅，还是五毛钱一个的一次性口罩，都可以加入南极人大家庭。

财富密码，藏在流量深处

单从南极人利润上看，授权是一门不费力又赚钱的好生意。

2020年4月，南极电商发布了2019年年度报告，报告期内公司营业总收入为39.07亿元，同比增长16.52%；归属于上市公司股东的净利润12.06亿元，同比增长36.06%。

而在营业收入构成中， 31.76%为品牌综合服务业务，金额约为12.4亿元；1.68%为经销商品牌授权业务，金额约0.65亿元。品牌授权相关营收合计约为13亿元，因而被业内称为靠“卖商标”一年收入13亿。

图片来源：南极电商2019年年度报告。

哪里来的这么多钱？南极电商年报显示，报告期内，公司合作供应商总数为1113家，其中主要合作供应商约500家；合作经销商总数为4513家，授权店铺5800家。

这5800家店铺，为什么愿意花钱给南极人？

一位企业咨询行业人士告诉中新网，对于一个小企业来说，拥有了南极人的光环，意味着更多的流量和更高的溢价。

“在线下商场，假如你是一个不知名的品牌，商场也不会让你随便入驻。手头上有点钱的话，很多小品牌这时会选择做大品牌加盟，‘依附’于一个大品牌进驻商场。线上也是一样的逻辑，入驻电商平台需要一定门槛，南极人就为这些小老板们提供了机会。”该咨询人士说。

一手交钱，一手授权

曾有媒体算过这么一笔账：某服装家族企业生产的牛仔裤，在自家旗舰店两件售价79元。但挂上南极人吊牌后，在南极人专卖店两条售价129元。除去8元标费，还多赚了30多元利润。

张玉祥曾坦言，南极人走上商标授权的道路，是模仿了另一家保暖服饰巨头——恒源祥的做法。

早在1991年，恒源祥就开始探索“联合体模式”，利用商标与工厂合作，对方使用恒源祥的品牌商标，利润分恒源祥一半。到2007年，恒源祥已经发展了近百家加盟工厂，当年营业额3亿元，其中2.66亿元都来自于商标使用费，占比达到89%。

2008年，南极人被“成功安利”，走上了同样的路。

其实，贴牌模式并不新鲜，拥有自己的代工厂也已是大品牌们公开的秘密。在贴牌生意中，最重要的还是“牌”，要想保住“牌”，关键在于品控工作。

南极人旗下部分品牌。图片来源：南极电商官网

事实上，南极人最严重的问题正是出在品控方面。“一手交钱，一手授权”的模式，导致了现在南极人的商品质量差异明显。

据媒体报道，南极人的经销商向授权厂家进货无需总部协调，只需要同授权工厂签订名义上的合同，就可以以工厂的名义购买南极人商标，然后自己去批发市场采购货品，挂上吊牌销售。除了南极人品牌名字外，似乎其他的一切因素都是不可控制的。

有消费者吐槽，南极人发家的保暖内衣，现在质量还不如地摊货。“曾经在冬天买过南极人保暖内衣，优惠价一套不到一百元，结果衣服缩水严重，先后买了身高175cm、180cm、185cm尺寸的，均出现缩水情况，没法穿。”

竭泽而渔，能挺多久？

据媒体报道，在过去几年中，南极人十数次登上国家质监部门及地方消费者协会的不合格产品黑名单，从蚕丝被、内衣、棉服、童装、冲锋衣到电推剪、卷发器、按摩棒，其均有产品上质检黑榜。其中，有5次是原国家质检总局、现国家市场监督管理总局进行的国检。

7月6日，北京市市场监督管理局公布了对北京市场上销售的儿童服装的抽检结果。其中，商标为“南极人”的彩棉和服三件套、婴幼儿内衣存在绳带不合格的问题，商标授权人为南极人(上海)股份有限公司，生产制造商为丹阳市昊琪服饰有限公司。

天眼查显示，南极人(上海)股份有限公司现更名为南极电商(上海)有限公司，其大股东为南极电商股份有限公司，持股100%。

在经济学家宋清辉看来，南极人这种玩法是很有“生意头脑”，但是不可持续，这也是这些品牌频现质量问题的原因所在。

“国货驰名商标这种做法等于自砸招牌，饮鸠止渴，难以长久。”宋清辉认为，在国外大品牌的四面夹击下，国货品牌的唯一出路就是依靠创新制胜，并用好口碑征服消费者。

或许南极人也意识到了这一点。2月27日，南极电商投资设立上海极地化妆品有限公司，预计在2020年下半年上线化妆品。

南极人原厂重出江湖的话，你愿意掏钱吗？(完)

(责编：李栋、值班)