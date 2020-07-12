起底职业“养号”隐秘的角落 “精品靓号”售价近万元

中新经纬客户端7月11日电 (常涛 实习生夏维兰)你有没有想过自己的微信号可能价值近万元。从今年6月起，微信号开放修改功能，这一新规迅速催生了“微信靓号”交易。而在此背后，是“隐藏”多年的职业“养号卖号”生意。

“精品微信靓号”售价近万元

今年6月，微信发布了新规则，允许用户修改微信号，且一年可修改一次。这一新规迅速被部分人盯上，在他们看来，这是难得的商机。他们可以把手里囤积的大量微信号，进行分类，并冠以“微信靓号”的名头，卖给那些想要靓号，但却注册不到靓号的用户。

一位卖家告诉中新经纬记者，他手里有大量微信靓号出售。据其介绍，微信靓号相比于手机靓号分类更加复杂，微信靓号根据组合排列、寓意不同，有不同的价格。

比如，一个以“VIP”开头的6位微信号，如VIP008，售价3000元；首位一个字母，结尾为888的微信号价格为1000元-1500元；诸如“RRRRWWWW”“p91111”等精品靓号定位在500元到9999元不等；以绝版符号开头的微信靓号如“_000008”定价在1000元至3000元；纯字母类型的微信靓号也备受青睐，如“EEEOEE”的微信号标价高达5000元。

此外，各种情侣号、夫妻号、兄弟号、相邻号、递进号也被卖到了不菲的价格。

另一位卖家小谋(化名)介绍，一般来说，微信靓号分为四类，第一类是纯字母类型，如awwaoo；第二类是首字母+数字AAA结尾，如U74333；第三类是三个字母+数字666或999、520结尾，如abc520；第四类是双拼微信号，如touyao。

小谋表示，此外还有一些特殊分类的微信靓号。不过，从其向中新经纬记者提供材料来看，无论分类还是价格与前述卖家无太大差异。

被明码标价的微信号

事实上，各种网络账号被明码标价交易并不是新鲜事。最近兴起的微信靓号交易就脱胎于存在了数年的微信号买卖。

中新经纬记者加入一个名为“买WX私人号老号”QQ群后不到一分钟，便有管理员主动询问需要什么样的微信号，并发来一张微信号价目表，上面标明了账号注册时间、是否实名认证、已开通功能、价格等。这份价目表里的微信号从30元到600元价格不等，点击链接即可购买。

据了解，出售的微信号分为白号、实名号、站街号、私人号、粉丝号等多种类型。“1年微信老号，已实名秒站街，带支付密码朋友圈账单，不封不异常，功能齐全，批发50元一个，5个起。”据该卖家解释，这里的“站街”是指能用微信“附近的人”功能去添加好友。

微信号价目表 受访者提供

据卖家介绍，注册时间、是否实名、是否绑定银行卡、是否开通朋友圈、好友数量都是影响微信号价格的重要因素。

卖家小罗介绍：“(注册)时间越久，好友数量越多，微信号就越值钱。一般来说，1000粉丝的微信号要在原价的基础上再加100元，2000粉的号加200元，这样算下来，一个5000粉的微信号能卖到600元。”

隐秘的“养号人”

在圈子里，这些卖家有个统一的称呼——养号人。那么，“养号人”手中为什么能有这么多微信号？这些微信号是从哪里来的？

据小罗介绍，他手中的微信号主要有两个来源：收号和养号。

所谓“收号”，就是像回收废品一样，回收别人不用的微信号，这些账号被称作“私人号”。私人号经过实名认证后，才能“稳定，不易被封”，因此价格也更高一些。

拿到号以后，养号人还会通过修改密码、更换紧急联系人等方式保证微信号不被原主人找回。小罗承诺，“如果账号三天之内被原主人找回，可以赔偿双倍价钱。”另一种获取微信号的途径是“需要花上一笔钱，就能购买大量的实名手机号，然后进行微信账号注册。”

小罗介绍，“养号”其实是“有章可循”的，圈子里一直流传着一份“养号秘籍”。所谓“养号秘籍”是养号人根据微信平台的规则，而研究出的加分项和扣分项。比如，增加互动、分享动态是加分项，而发送信息过快过频、发布明显的推广信息则是扣分项。一般来说，注册时间越久、活跃度越高的账号，越不容易被微信平台发现异常。

此外，“养号人”还会利用养号软件来“养号”。“登在养号软件上，账号就能每天自动和人聊天、发朋友圈，保持活跃，和真人使用的微信号一样”。小罗介绍，“养号人”可以勾选不同的养号模式，不论是文字聊天、语音聊天，还是打招呼、发图文朋友圈等都能实现。养号软件还能设定开始和结束的时间，甚至能和指定人聊天。

“养号人”除了出售微信账号，还会发展代理。

一位叫做永森的“养号人”向中新经纬记者介绍了其代理加盟模式：代理人需要提前交1000元押金。加盟以后，代理人可以以七折的价格拿到微信号。这意味着发展的代理人每卖出一个微信号，便能从中获利30%。

“养号人”加盟规则

微信账号买卖背后

微信号，人人都可以免费注册，为什么有人愿意高价购买别人使用过的微信号呢？这些微信号又能拿来做什么？

据了解，有租号、买号需求的大多是网络灰产组织，因为“业务”的特殊性，他们对微信号有源源不断的需求。

“管理员在不在，给我来个两年的号。”7月9日早上11点多，小四在“微信老号”QQ群里下单了“私人号”，这已经是他当天买的第二个号。

三个月前，小四在朋友的介绍下，做起了微信跑分。“微信跑分”是一种网络灰产，是指利用微信收款码，为别人进行代收款并赚取佣金，代收款结束之后他们会将钱转移到自己的微信或银行卡上。

微信跑分的收款额度较大，但新买来的私人号由于没有绑定银行卡，收款额度较小，难以满足需求，小四必须购买多个私人微信号才能完成代收款。

“跑分只能买私人号，养的号不如私人号好用，很容易被封。我每天都要买上两三个，有时候甚至要买十多个。”每个月买私人号，小四要花数几千元。

除微信跑分之外，“养号人”还会将微信号卖给其他从事互联网灰产的人。而这些被卖的微信账号，往往被用来进行垃圾营销、网络色情和散播不良信息等非法行为。

律师：买卖微信账号或承担刑事责任

中新经纬记者调查发现，由于这些账号是虚拟的，且通过网络交易，在实践中出现了不少买家被骗的案例。

对于微信账号买卖，微信坚决反对并予以打击。2020年5月20日，微信安全团队发布了一篇名为《不要卖“我”，也不要把“我”租出去》的推文，呼吁网友不要出租、买卖微信账号。

早在2018年，腾讯守护者计划就曾揭秘“养号”黑产。腾讯守护者计划安全团队曾呼吁，

对于从“恶意注册”“养号”到“仿冒欺诈”的黑色产业链的治理，需要从源头抓起，加强对各类通信卡号的控制和管理，真正落实实名制。

中国互联网协会法工委副秘书长胡钢在接受中新经纬客户端采访时认为，微信账号买卖涉嫌违法与违约，现行腾讯服务协议约定用户“依本协议条款所取得的权利不可转让”。

中新经纬记者注意到，《腾讯微信软件许可及服务协议》第七条明文规定，微信帐号的所有权归腾讯公司所有，初始申请注册人不得赠与、借用、租用、转让或售卖微信帐号或者以其他方式许可非初始申请注册人使用微信帐号。

胡钢表示，个人出租、买卖微信账号，涉嫌违反《网络安全法》，还可能因内容违法违规、侵犯他人合法权益(名誉权、商誉、隐私、知识产权等)而承担民事、行政乃至刑事责任。

胡钢呼吁，个人发现网络账号、网络身份被盗用，应立即通报网络运营者暂停服务、删除或屏蔽相关信息，收集留存被盗用或非本人使用的证据材料，通知相关利益方警惕防范，向主管机关投诉，乃至提起刑事控告。

“被卖出去的不仅仅是一个微信账号，也可能是你的实名身份。从表面上看，你只是出租、转卖了自己的微信账号，实际上你可能在不知情的下成为了网络灰产的帮凶。”一位业内人士呼吁。(中新经纬APP)

(责编：李栋、值班)