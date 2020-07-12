海南离岛免税购物新政实施十日：股市热捧、监管升级

中新社三亚7月11日电 (记者 王晓斌)自7月1日实施“史上最大”调整以来，海南离岛免税购物政策引发国内资本市场“免税”热。相关政府管理部门动作频繁，细化落实新政，加强软硬件建设。

资料图：6月29日，游客在海口日月广场免税店选购免税商品。 中新社记者 骆云飞 摄

7月以来，A股持续上扬。其中免税概念板块涨幅居前，成为本轮市场上涨的领头羊。7月10日当天免税概念股继续走强，中国中免一度接近涨停，报收203.49元(人民币，下同)，涨幅5.01%；板块内的凯撒旅业、海汽集团、海航基础等均涨停收盘。

出于消费回流的市场期待，免税概版块自6月初出现异动迹象。迄今海汽集团、格力地产等多股均有多个涨停，其中王府井股价翻了一倍有余，千亿市值的中国中免短短40天已翻倍，目前市值逼近四千亿元。中国中免10日发布董事会决议公告，为满足公司业务发展需要，同意公司向中国银行等四家金融机构申请授信额度总计达65亿元。

中国中免目前是海南离岛免税购物的垄断性经营主体，在海南经营四家实体店，并在线上开展业务。海关总署公布7月1日至7日数据显示，离岛旅客累计购物6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%。新政对该司业务促销作用明显。

离岛免税购物经营主体何时“扩容”颇受市场关注。7月10日，海南省财政厅、商务厅、市场监管局联合发布公告称，海南按照经营品牌、品种、价格和国际三同步的原则，采用招标等市场化竞争方式选择并确定新增加的海南离岛免税购物经营主体。组织经营主体提出设立离岛免税店的申请，将依规报财政部、海关总署、税务总局和商务部审核后按程序批准。

此前，已有新的免税企业登陆海南。天眼查信息显示，珠海市免税企业集团有限公司全资持股的珠免集团(海南)免税品有限公司在7月3日核准登记，注册资本5亿元，经营范围为从事国家批准的离岛免税品经营。

“放宽”后的离岛免税购物，受到许多消费者青睐，跃跃欲试“代购”。中国海关总署日前重新修订《中华人民共和国海关对海南离岛旅客免税购物监管办法》，明确从7月10日起，海南离岛旅客以牟利为目的为他人购买免税品，或将所购免税品在国内市场再次销售的；购买或者提取免税品时，提供虚假身份证件或旅行证件、使用不符合规定身份证件或旅行证件，或者提供虚假离岛信息的，海关将按照相关法律法规处理。同时，3年内不得享受离岛免税购物政策，并依照有关规定纳入相关信用记录。

出于封堵“代购”等考量，新政取消了先前实行的即购即提服务，要求购物旅客必须前往机场等指定离岛提货点取货。为提高免税品提货的便利性，三亚凤凰机场新增的20个提货窗口在10日这一天投入使用。目前该机场共有38个提货窗口，旅客在通过机场安检后可根据中国免税短信提示及现场标识指引，前往对应提货点提取免税品。

为承接消费者的离岛免税购物热情，三亚国际免税城在本周启动了第二届海南离岛免税购物节，7月至10月，主办方将陆续开展“季末大牌3折起”“亿元优惠券大派送”“岁月6转周年庆”等系列活动。离岛免税购物对海南旅游业的金字招牌作用将更加显现。(完)

(责编：李栋、值班)