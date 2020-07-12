外媒称“中国输掉与欧盟的世贸争端” 商务部回应

人民网北京7月12日电 （栗翘楚）商务部条约法律司负责人11日就终止诉欧盟反倾销“替代国”做法世贸争端案诉讼程序应询发表谈话。
针对近日国外个别媒体和国内一些自媒体报道了我诉欧盟反倾销“替代国”做法世贸争端案诉讼程序自6月15日起终止事，声称中国输掉了与欧盟之间的世贸争端，并试图将此案解读为世贸组织不承认中国的“市场经济地位”的情况，该负责人表示，此类报道与事实不符，存在明显法律错误。
第一，此案诉讼程序终止后，世贸组织并不存在任何生效裁决，没有输赢之说。此案诉讼程序终止，既不影响中方在争议问题上的立场，也不会损害中方在世贸规则项下的各项权利。中方在《中国加入世贸组织议定书》第15条问题上的立场是明确的，世贸组织成员应当履行国际义务，停止在对华反倾销调查中使用“替代国”做法。
第二，此案与中国是不是“市场经济国家”、是否具备“市场经济地位”无关。世贸组织没有关于“市场经济国家”或者“市场经济地位”的定义和判定标准，也没有判定任一成员“市场经济地位”的授权。将此案与所谓“市场经济国家”和“市场经济地位”问题混为一谈，是对世贸规则的误读。
第三，当前，全球新冠疫情持续蔓延，单边主义、贸易保护主义愈发令人担忧，多边贸易体制受到严重冲击。世贸组织成员的首要任务是加强团结，共同维护多边贸易体制的权威性、有效性，共同努力尽快恢复争端解决机制的正常运转。作为世贸组织成员，中方坚定支持多边贸易体制，期待与各方加强合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。
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