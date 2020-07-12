海南航空北京基地全力开展夏季航班保障工作

人民网北京7月12日电 （记者乔雪峰） 为做好夏季安全飞行、航班正常保证和真情服务工作，近期，海航集团旗下海南航空控股股份有限公司（简称：海南航空）北京基地在做好常态化疫情防控工作的基础上，加强安全管控，强化服务保障，为旅客打造安全、便捷的出行体验。

在旅客办理值机手续前，海南航空结合民航疫情防控要求，在首都机场海南航空值机大厅区域特设专人协助旅客进行健康扫码申报，申报成功后，旅客可前往值机柜台办理值机和托运手续。

在排队办理手续时，引导人员将对旅客进行分流引导，确保每位排队值机旅客前后间隔不小于1米，有序而安全；在办理托运手续时，值机员将对托运行李物品进行一对一安全提示，特别是充电宝、锂电池等禁限带物品，同时现场还将全天循环广播行李托运安全提示，全方位将安全理念传达至每一位旅客；登机前，登机口工作人员将为每位旅客进行手部消毒及体温检测，并且会对远机位航班保障车辆提前进行车内消毒，为旅客创造安全出行环境，让每一位旅客都能放心乘机。

在做好乘机防疫工作的同时，为进一步保障旅客安全，海南航空还要求所有服务旅客的员工必须通过核酸检测呈阴性、“北京本地宝”显示正常、体温检测正常后才能正式上岗服务。

由于夏季多雷雨天气，对特种车对靠航空器、远机位车辆保障等有着更高的安全要求，海南航空会进一步强化红线意识和底线思维，对地面保障设备进行全面排查，重点监控保障车辆及设备的轮胎、油路、电路等关键部位及相应安全防护设施状态，对状态异常的车辆、设备及时进行维修维护，全面确保运行安全。

“服务有温度，温暖传爱心”，海南航空秉承“店小二”服务精神，坚持真情服务理念，全面提升旅客出行体验。为了满足特殊旅客夏季的出行需求，海南航空在首都机场T2航站楼国内值机区域专门开设了爱心服务柜台，其中 “小小旅行家”服务，是针对无人陪伴儿童出行推出的爱心服务。当年龄在5至12周岁的儿童需要单独乘机时，家长可以在航班起飞前60分钟在首都机场2号航站楼F14号爱心柜台进行申请，申请通过后将有海航地服工作人员全程陪伴小旅客，并为其提供值机、安检、登机、接机一站式服务。同时，海南航空工作人员还将贴心的为每位小旅客准备“无成人陪伴儿童交接袋”，上面详细记载了小朋友个人信息、其家庭信息、乘坐航班信息等。

此外，为应对夏季因雷雨天气可能造成的航班延误，海南航空提前进行航班延误现场处置流程的培训及演练。在值机大厅区域，海南航空会安排外围引导人员重点对晚到旅客进行引导；在值机环节，结合天气情况及航班运行情况，值班经理会为旅客出行提供最中肯的建议，并协助旅客进行相应退改签手续的办理；在候机大厅区域，海南航空设专人现场值守，重点关注特殊旅客需求，加强不正常航班信息的及时通报，对于中转旅客所乘坐航班延误的情况，工作人员会积极协助旅客处理，做好中转旅客信息通报，确保旅客后续行程顺畅。

今年的夏季，由于疫情因素，给旅客出行带来了不同程度的影响，海南航空将关注客户需求，真情服务、严守品质、持续创新，在做好各项疫情防控工作的同时，不断提升旅客的空地出行体验，为旅客平安、准点、舒心出行提供最强有力的保障。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)