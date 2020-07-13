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点单团课、在线陪练、积分排位……互联网健身——

运动入“云”端 健身新时尚（一线调查·互联网新观察④）

本报记者  巨云鹏  孙龙飞

2020年07月13日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　数据来源：比达咨询、艾瑞咨询
　　本版制图：沈亦伶

　　核心阅读

　　近年来，互联网健身日益成为人们运动健身中的一个热点。2019年修订的《体育产业统计分类》中，在“互联网体育服务”增加了体育健身、体育网络视听、体育网络直播等内容，涵盖了“互联网+”在体育领域的多种新应用。在线打卡、训练直播、定制课程……健身爱好者们有了更多选择。

　　

　　“大家好，今天教大家五个动作提高你的平衡和稳定能力……”在互联网运动健身平台KEEP上，家住上海黄浦区的健身教练小冯通过镜头向他的学员们发出了邀约。

　　“请问四足支撑伸展这个动作，脚往后伸展是脚尖伸直，还是往后蹬？”一位粉丝留言提问后，小冯给出的回答是，“脚尖不是重点，主要是保持腿伸直”。

　　近年来，KEEP、咕咚、悦跑圈等健身类APP迅速发展，跟着屏幕学动作、练肌肉，打卡、竞赛，这样的场景越来越常见。截至目前，新浪微博“宅家健康运动计划”话题阅读量超过37亿次，从健身动作到饮食调节，“云健身”引发热门话题。

　　在线授课 手机约课

　　拓展健身场景，提升群体参与感，符合现代生活节奏

　　“以前办过几次健身房的卡，最后都不了了之。”从事金融行业的上海市民黄美玲是一位资深健身爱好者，在过去的健身经历里，曾遇到过健身房“跑路”，也曾因为课程无趣未能坚持下来……后来，她开始跟着健身类APP课程在家练动作、跑步打卡。

　　“但一个人练久了也无聊。”这两年，黄美玲又有了新的选择——参与网络健身平台的小型线下课程：团课。

　　随着互联网与健身行业深度融合，小型化、“便利店化”的线下健身模式红火起来。通过超级猩猩、乐刻等健身类小程序、APP，只需手机“点单”就能预约各种健身课程，固定团队定期“开团”，改变了传统健身房办卡、预付费的模式，更加灵活方便，还叠加了社交、电商等属性，赋予健身更多乐趣。

　　团课再次激发了黄美玲的健身热情：“这种课程比较有弹性，也可私人订制，还能结识志同道合的朋友。”如今，她考取了相关证件，自己也成了一名兼职健身教练。

　　“互联网的介入，可以实现健身信息数据化，更好地为用户提供定制化服务。”乐刻运动创始人韩伟说，通过合理的信息采集和会员反馈，可以判断用户的运动喜好，从而进行精准推送。

　　在北京大学国家体育产业研究基地副主任何文义看来，无论是线上锻炼，还是线下组队，都体现了互联网对健身行业发展的赋能，“打破了传统健身房在时间和空间上的限制，健身爱好者可以随时随地进行训练，参与线上交流和比拼，充满了群体参与感，也更适合现代人的生活节奏。”

　　多元场景 多样选择

　　拉动体育器械消费，改变运动习惯，助力健康生活方式养成

　　今年上半年，线下健身场所暂时关闭。“对于我们来说，虽然场地没有开业，但教练和用户一直都在。”超级猩猩有关负责人介绍：疫情防控期间，公司开展了线上直播与线上“陪训营”项目。“陪训营”项目为期14天，每个班由职业教练全程陪伴，进行线上运动指导和饮食监督，包括定量训练与线上陪练。这种形式留住了不少用户，截至4月底，1500多个“陪训营”吸引了超1.5万名用户参与。

　　“那段时间，用户都宅在家里，课程设计也充分考虑到这一点。”超级猩猩有关负责人举例，他们关于腿部肌肉的训练课中就用到了抹布，鼓励用户在健身的同时擦地板。

　　线上服务创新让公司在特殊时期实现了平稳运行。如今，尽管线下门店逐渐恢复营业，但线上课程的热度一直没有衰减……

　　“跟着屏幕运动，效果肯定不如线下，但对很多运动基础不太高的用户来说，也获得了新的体验。”韩伟说，前一段时间，乐刻运动也推出了线上产品；一位来自河北深泽县小直要村的家庭主妇在学习了线上健身课程后，还向公司发来了感谢信。

　　“线上布局与尝试，打造了多样化消费场景。”清华大学体育产业发展研究中心主任王雪莉认为，这在一定程度上缓解了企业压力，也拉动了体育器械销售，更对健身行业未来的发展有一定启发。

　　“现在线上课程越来越丰富，我也越来越倾向于选择线上课程。”上海的一位健身爱好者、媒体人周女士说，过去她是一个团课爱好者，但现在，她更喜欢跟着直播练，或选择结合户外、室内于一体的更综合的健身方式。

　　需求增长 服务升级

　　注重内容建设，加强创意设计，保持用户的新鲜感和体验感

　　近年来，大众健身需求日益增长，越来越多人对运动健康等话题产生关注。在各大社交平台上，免费的健身指导视频日渐丰富。

　　王雪莉觉得，免费视频可能会给互联网健身企业的发展带来冲击，但也提出了更高要求：付费课程想要取得竞争力，必须有足够的不可替代性，“比如，利用社交属性，采取积分、排位等激励手段。”王雪莉说。

　　“事实上，现在很多人健身的目的除了锻炼身体之外，也有社交属性。”何文义认为，互联网一定程度上扩宽健身行业的内涵，用户参与健身的同时，也更注重利用健身平台的社交功能。

　　“因此，互联网健身平台要发展，必须注重内容建设。”何文义说，一旦单纯健身的新鲜感、时尚感减弱，平台的用户黏性势必受到影响，为了保持对用户的吸引力，平台势必要有足够多的创意设置，“就像玩游戏一样，必须要有一关一关的关卡。”

　　黄美玲对此表示认同。经历了健身房训练到个人训练，再到上团课，在她看来，长期保持付费健身习惯，除了健康需求和成本因素外，不断更新的项目与模式带来持续的新鲜感、体验感也很重要。“比如，在写字楼旁的教室里练动作，大落地窗，我们在里面练，别人在外面看，还会跟着跳起来。”黄美玲说，这样的氛围是她坚持下来的动力之一。

　　《健康中国行动（2019—2030年）》显示：到2022年，经常参加体育运动的国民比例要达到37%，到2030年，这个数字要达到40%。“现阶段，很多人意识到了身体健康的重要性，有了健身的动力。”王雪莉认为，对于包括互联网健身企业在内的体育产业来说，应该抓住国民对健康的关注，发展自身、服务社会；对于企业来说，必须以更优质的产品服务来满足大众的需求。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 06 版）
(责编：牛镛、曹昆)
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