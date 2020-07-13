开拓新路 灵活转型（记者手记）

传统健身行业碰上互联网新技术、新思维，撞出了不一样的火花。近年来，互联网健身行业蓬勃发展，不仅为人民群众提供了更多健身选择，也培育了一批新产品、新业态。常态化疫情防控中，无论是互联网健身品牌还是传统线下门店，纷纷主动转型开拓新路，映照出“互联网+”带来的灵活性和应变力。

在全民健身的大背景下，我国拥有超大的市场和广泛的受众，健身行业能否回应市场需求，用好技术手段提质升级，是考验全行业能否适应常态化抗疫形势健康发展的关键。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 06 版）

(责编：牛镛、曹昆)