保险业协会发布长期护理调研报告（财经短波）

本报电 近日，中国保险行业协会与中国社会科学院人口与劳动经济研究所联合发布《2018—2019中国长期护理调研报告》。报告以23个已开展长期护理保险制度试点的城市为调查对象，系统分析了老年人生活活动能力、失能老人护理服务情况、成年人对失能风险的认知及护理规划意愿等。专家建议，加强护理服务产业建设，并提升成年人养老及护理规划能力。建立跨行业、跨领域的长期护理保险工作机制，做好经验数据、服务能力、产品供给、标准体系等方面的基础建设，更好发挥社会力量和商业保险在长期照护体系中的作用。

（屈信明）

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 18 版）

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