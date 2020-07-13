“套路贷”有典型套路：以民间借贷为幌子

本报北京7月12日电 （记者张璁）全国扫黑除恶专项斗争开展以来，公安部部署全国公安机关依法严厉打击“套路贷”新型黑恶势力犯罪活动，全环节、全链条侦查打击，坚决铲除这一社会“毒瘤”。各地公安机关按照统一部署，今年以来共打掉“套路贷”犯罪团伙260余个，抓获犯罪嫌疑人1270余人，破获刑事案件1410余起，查扣涉案资金10亿元，该类案件发案数明显下降，打击治理工作取得阶段性明显成效。日前，公安部公布了一批“套路贷”典型案例。

据介绍，“套路贷”犯罪团伙通常以民间借贷为幌子从事非法放贷活动，并以审核费、管理费、服务费等名义收取受害人高额费用，恶意制造违约迫使受害人继续借贷平账，不断垒高债务，最后通过滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索等暴力或“软暴力”手段催讨债务，达到非法侵占受害人财物的目的。“套路贷”犯罪不仅侵害当事人合法权益，而且扰乱正常金融秩序，其中衍生的暴力、威胁等催收手段又极易诱发敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪，严重影响社会和谐稳定。此次公布的典型案例，包括开发数百款网贷软件实施犯罪、在境外搭建技术团队非法放贷，以及通过电话轰炸、恐吓等方式进行暴力催收等多种违法犯罪行为。

公安部有关负责人表示，公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势，依法严厉打击非法放贷、非法催收犯罪团伙，严肃查处由此滋生的倒卖公民个人信息、提供技术支持、资金支付渠道等违法犯罪行为，切实保障人民群众财产安全和合法权益。同时，公安机关提醒广大群众，切实增强防范意识，通过正规金融机构办理贷款业务，不要轻信没有资质的非正规公司和个人，避免落入“套路贷”陷阱。

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“11·05”特大网络“套路贷”案件

今年年初，在公安部统一指挥下，北京、广东深圳、湖北武汉三地公安机关侦破“11·05”特大网络“套路贷”案件，刑事拘留230余人，扣押大量手机、电脑、服务器等涉案电子设备。经查，2015年以来，犯罪嫌疑人刘某南等人注册20余家空壳公司，研发69款网贷平台，以“低利息”“无抵押”为幌子吸引受害人借款，签订一系列明显不利于受害人的借款合同，通过网贷平台下架、更名、链接无效、无法正常扣款等手段故意制造受害人违约，收取高额费用，不断垒高受害人债务，并通过“爆通讯录”、P图群发、冒充公检法等“软暴力”手段进行恶意催收，达到非法侵占受害人钱财的目的，受害人数多达数十万人。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 10 版）

(责编：李栋、值班)