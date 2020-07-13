代 购

代购是指代购方根据委托方的委托，并有偿从事跨境商品购置的一项服务经营活动。

目前，一般有两种途径：一种是私人代购，另一种是通过电商平台。

据悉，2009年中国海外代购市场交易规模仅50亿元，到2018年中国海外代购市场规模达到2601亿元。

代购群体年龄集中于25～35岁，女性比例高于男性。

代购品类主要以日用品（如服饰、体育用品、玩具、化妆品等）和电子消费品（如电脑、高档手机等）为主。

2019年施行的电子商务法规定，电子商务经营者应当办理市场主体登记，且依法履行纳税义务。新规实施后，个人代购从“野蛮生长”进入“洗牌期”，海外代购市场将更加规范。

（数据来源：中国产业信息网）

代跑腿

2019年，全国闪送员数量超过80万。

2019年，定制化服务需求增长581%。

借助闪送表达情感的用户增多，表白类增幅78.4%；分手类587.8%；思念类105.9%。

2019年，全国闪送员订单平均递送时长为29分钟，效率提升12%。

2020年1月20日至3月1日，闪送平台食品类和代买类订单需求激增。自2月3日开始，食品类订单连续4周涨幅均超过20%。代买类订单中，卫生防护、生活用品和食材是用户需求最多的物品。

（数据来源：《闪送2019~2020年用户行为分析白皮书》）

代 驾

截至2019年9月，全国代驾使用人数超过1.2亿。

截至2020年5月15日，全国代驾市场总产值突破32亿元。

全国代驾需求恢复最快城市Top20：

郑州、大同、太原、成都、南京、西安、南昌、深圳、杭州、银川、贵阳、福州、厦门、上海、重庆、广州、北京、南宁、天津、东莞。

今年疫情期间，每日18时-22时代驾需求最多，占比高达39.76%。

（数据来源：e代驾《2019年代驾数据形势报告》《2020年全国代驾复苏报告》）

（本报记者 史志鹏整理）

(责编：李栋、值班)