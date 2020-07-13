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“代经济”悄然兴起 “代”而有度，方能长久

乔 彩

2020年07月13日05:54  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　想买国外商品又不方便出国，找人代购方便实惠；出门远行担心宠物无人照看，请人代养安心省事；朋友聚会喝酒没法开车，叫个代驾轻松解决……不知不觉中，“代经济”悄然兴起，正在改变着我们的生活。

　　“代经济”的出现，无疑让日常生活更便捷。对个人来说，花钱找人跑腿能节省精力，把自己从烦琐的小事中解脱出来，还能满足当今社会年轻人个性化诉求；于社会而言，专业的事由专业的人来干，有助于增加就业机会、提高生产效率，从而促进经济增长。可以说，“代经济”已成为新的经济“风口”，有广阔的发展空间。

　　广大网民“脑洞大开”，各种千奇百怪的“代服务”也随之出现：代长胖、代减肥、代相亲、代报复、代撸萌宠、代堆雪人……如此种种，层出不穷、花样繁多，可谓“只有想不到，没有做不到”，似乎所有自己不想干或不会干的事情都可以找别人代劳。然而，真的什么都可以“代”吗？答案是否定的。

　　在“代经济”概念的外延中，不应该或不适合包含的，至少有以下几种。首先，挑战法律红线的事情不能“代”。比如“代写论文”“代考”“代骂”等负面行为，不利于自身成长，又会损害他人利益，甚至会触犯法律，实在不可取。不论是请求者还是提供方，都需要承担法律风险。又如，冲击道德底线的事情不能“代”。像“代追”“代聊”“代相亲”等服务，有违公序良俗。交朋友、谈恋爱都需要真心付出才能有回报，如果依靠别人的“套路”，只会甜言蜜语，即使真的成功了，又怎会长久？如果自己不愿去相亲，何必浪费时间去找人代劳？找一个陌生人来敷衍对方，是否也是一种不尊重？另外，一些“代服务”虽未触犯道德和法律底线，但无实际意义，也不值得提倡。比如“代吃代喝”“代健身”，更多是一种跟风炒作之举，既缺乏市场需求，也难具实用价值，消费者不应为了蹭网络热度而忽略了自己的真实感受。不同的人有不同的兴趣爱好，对同样的事物有不同的感受，对方的评价无法等同于自身的体验，这样的“代劳”又有何意义？

　　此外，即便是“代跑腿”这类刚需服务，消费者也不应过度依赖。如果不论小事大事、不管有闲没闲，都一味托付于人，依赖别人跑腿，连必要的运动都能免则免，该具备的技能也一扔再扔，久而久之，得到的可能是身体荒废、精神涣散、办事能力退化。如此，“代经济”为社会带来的价值就没了，留下的只是一大批不利于社会发展进步的“懒人”。

　　作为一种新兴业态，“代经济”出现的问题不可避免，监管部门必须做好制度规范和相关保障，引导其良性发展，不偏离正轨，让“代经济”这匹黑马跑得更远。

(责编：李栋、值班)
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