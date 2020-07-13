中国或成今年唯一“V型”复苏经济体

分析人士认为，随着消费水平的复苏和国内经济刺激措施发挥效应，中国经济增长可能在第三和第四季度逐步复苏，预计于三季度末恢复到危机前的水平。中国2020年的适度增长以及2021年的强劲复苏，预期将好于其他经济体。

国际货币基金组织（IMF）在此前发布的《世界经济展望》中称，世界经济面临自上世纪30年代经济大萧条以来最严重衰退，并预计2020年，主要经济体中唯一能够实现正增长的，只有中国。这一判断，引发了海内外对于中国经济走势的高度关注。

而据中国国家统计局网站7月9日公布的数据，6月中国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%。6月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3%，降幅收窄。上半年中国CPI比去年同期上涨3.8%。

与此同时，人民币对美元汇率也整体呈明显走强态势。7月9日，在岸和离岸人民币对美元汇率均升破7关口，重回“6时代”。

“刚刚在几个月前陷入严重新冠疫情影响的‘亚洲巨人’已经明显恢复状态，中国经济正在走入下一个周期。”当地时间7月9日，彭博社在报道中如是评价。

无独有偶，基金公司Vanguard亚太区首席经济学家王黔日前在2020年下半年经济及市场展望线上媒体发布会上表示，在一般情况下，经济活动复苏水平会呈现拉长的U形，预计只有中国的复苏速度会较快，更偏向V形。

中国经济的持续复苏加之频频对外资释放暖意的政策，让不少外商坚定了继续留在中国发展的决心。多家外商在接受《国际金融报》记者采访时均表示，看好中国经济复苏，亦会继续加大对中国市场的投资。

“强者恒强”趋势明显

近几个月来，中国的各项经济指标陆续出现边际改善，经济恢复进程也出现了提速的迹象。从先行指标来看，国家统计局6月30日发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，较上个月上升0.3个百分点，连续4个月位于景气区间，经济恢复势头进一步巩固。

市场认为，这一迹象表明，中国政府坚决控制疫情的策略正开始收到成效。

德意志银行财富管理亚洲投资策略部主管刘佳对《国际金融报》记者表示，在世界主要经济体共同经历大规模新冠病毒感染时，中国基本是第一个重新开放的主要经济体，疫情基本已得到控制。展望未来，我们认为随着消费水平的复苏和国内经济刺激措施发挥效应，中国经济增长可能在第三和第四季度逐步复苏，预计于三季度末恢复到危机前的水平。中国2020年的适度增长以及2021年的强劲复苏，预期将好于其他经济体。

富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群在接受《国际金融报》记者采访时表示，2020年下半年，中国经济将加速复苏，科技创新仍是重要增长点，行业集中度将进一步提升，“强者恒强”趋势明显。

景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper也告诉《国际金融报》记者，“中国经济在许多方面已基本恢复正常，我们认为前景仍然明朗。”

外商继续加码中国市场

中国经济的持续复苏让外商充满信心，而中国政府促进外商投资及市场发展的一系列创新举措，也成为外商继续加码中国市场的动力。

据中国商务部网站消息，近日，商务部与市场监管总局联合下发《商务部办公厅市场监管总局办公厅关于进一步完善外商投资信息报告制度加强和完善事中事后监管工作的通知》。

通知指出，做好外商投资信息报告工作，是全面落实外商投资法及其实施条例、抓好稳外资工作的重要保障，也是进一步深化外商投资领域“放管服”改革的重要举措，对于提升精准服务水平、持续优化营商环境、增强外资企业获得感具有重要意义。

此外，为刺激消费，近日全国各地推出多项促消费政策和集中促销活动，叠加“五一”、端午假期效应，补偿性消费初步显现。随着政策效应逐步释放和更多利好政策落地，国内庞大的消费市场有望加速回暖。

刘佳表示，“得益于政府采取的刺激措施，一些行业在4月份已经出现了稳定迹象。例如，今年前几个月，手机销售量同比下降超过20%，而4月份手机销售量同比增长14%。”

Kristina Hooper也表示，“我们预计，随着与疫情相关的不确定因素消退，消费者和企业的消费信心会有所改善。”

欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞向《国际金融报》记者表示，上海政府此前提出的聚焦“消费提质”发起的“五五购物节”就有力地提振了消费信心，释放了消费需求，也给企业和消费者带来了实实在在的获益。

他举例称，“五一假期期间，我们许多线下门店的客流已基本和疫情前持平，近期我们众多新品在首发阶段更接连打破了品类销售纪录，我们也有信心延续一季度同比增长6.4%的良好势头，保障业务发展稳中提速。”

在外商看来，中国创新的线上购物模式则是加速中国消费市场快速复苏的“秘诀”。

从中国商务部公布的数据来看，网络消费方面，1-5月，全国网上零售额达到4万亿元，同比增长4.5%。实物商品网上零售额3.4万亿元，增长11.5%；占社会消费品零售总额比重达24.3%，同比提高5.4个百分点。

费列罗中国区总经理马如城告诉《国际金融报》记者，“一些在特殊时期涌现的新机会与新的商业模式将进入常态化模式，特别是电子商务领域和消费品领域，疫情的发生也加快了消费市场全渠道转型的提速步伐，产品与消费者之间的互动和供求关系将进入新的发展阶段。”

他还预计，“一旦疫情过后，中国市场的消费需求也将迅速恢复，中国未来消费市场发展的后劲将更足，动力更强，反弹更迅猛。”

马如城表示，“费列罗对中国未来消费市场前景保有坚定信心。费列罗看到了中国经济在疫情短暂影响下的强大韧性和无限潜力，暂时的疫情并不会改变中国经济可持续发展的良性态势。扎根中国20余载，费列罗对中国市场的长期发展抱有强大的信心。中国作为费列罗在全球最重要的战略性市场之一，公司会继续加大对中国的投资和扩张，不断探索新的可能性。”

费博瑞亦表示，中国的消费市场越来越大。“自贸区、进博会等诸多开放性的重要举措，无一不在向世界宣告：中国不仅旨在成为全球最大的经济体和消费市场，也立志成为科研创新和营商环境的新高地”。“我们也相信，一个在全球价值链中重要性空前的中国，必将为我们的发展创造更大的机遇。欧莱雅将继续深耕中国，我们也是首批确认签约出席第三届进博会的企业和连续三届展商之一，我们的参展筹备从未受到搁置，我们有信心在今年以更多美好的消费创新给中国和世界带来惊喜”。

(责编：李栋、值班)