球鞋垂直电商兴起折射消费升级趋势

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长 盘和林

近年来，随着人民收入水平的提高，消费升级的趋势愈发凸显，前两年，全民健身潮在国内兴起，年轻人不仅更加在乎身材的管理，也更加在乎日常的穿搭，在此背景下，球鞋经济应运而生，并产生了巨量市场。

实际上，球鞋文化早在上世纪八十年代就已经兴起，其标志性的事件可以看作是1984年Nike签下著名篮球明星迈克尔·乔丹、上世纪80年代Adidas签约著名说唱团体Run-DMC，他们分别凭借着其在各自领域的惊人影响力吸引了广大粉丝，并带来了球鞋文化的集中爆发，时至今日，球鞋文化以及球鞋经济已经呈现出愈演愈烈的态势。

据统计，2019年美国仍然是全球第一大球鞋市场，占据全球31.1%的销售份额，二到五名分别是巴西、中国、俄罗斯与印度，其中，中国也占据了7.1%的市场份额。

我国目前的球鞋市场依然处于存量市场，人均运动鞋保有量不过0.4双，远低于美国的3.4双和日本的4.4双。虽然近两年球鞋市场的玩家群体有朝着三四线城市下沉的趋势，但头部玩家仍旧是球鞋市场火爆的主要力量，“马太效应”较为明显，若是考虑到国家经济水平和人民收入状况，我国的球鞋市场还存在着很大的增长空间。

互联网消费领域早在球鞋市场方兴未艾时就已经向其瞄准，各种专门针对球鞋交易的线上平台开始涌现，再次点燃了年轻人对于球鞋的热情。近年来，像Nice这样的垂直类电商正在逐渐受到消费者的欢迎，相比经营范围广阔的多元化电商，垂直电商至少展现了三个不同的特点：产品管理更为科学、产品服务更加完善以及渠道优化整合。其一，在垂直电商的经营活动中，供应商对产品质量有着不可推卸的直接责任，这种无形约束的存在使垂直电商在品控方面有着更加科学的管理；其二，垂直电商对产品服务的完善体现在消费者与供应商两个方面，如Nice平台为消费者提供了平台鉴别球鞋真伪的服务。与此同时，垂直电商能够为供应商提供更为完善的网络销售渠道和宣传渠道，在提高运营效率的同时降低了运营成本，尤其是对于中小卖家、个人卖家而言，能够以更低成本去库存；其三，垂直电商精于特定行业、在固定品类深入化发展的特点使其有充足的时间与精力优化与整合该类商品的经营渠道，使消费者得到更加高效、快捷的购物体验。

垂直电商之所以能够在我国电商市场已经相对成熟之时仍然能够占据一定的市场份额，与当下我国消费升级的趋势密不可分。

一方面，垂直电商为消费者不断更新的消费需求提供了一个正规的平台和官方的渠道，在满足消费者需求的同时，又能够尽量保证其权益不受到损害，使整个市场朝着健康、可持续的方向发展；另一方面，当前消费已经成为我国经济增长最重要的一架“马车”，伴随着消费升级，很多时候消费者并非是不想消费，而是在对商品和服务要求变高的背景下没有找到心仪之物，垂直电商的崛起为消费者提供了一个相对便捷的场所，使消费者能够在商品质量和供货渠道都得到保证的前提下快速挑选心仪的商品，放心消费，从而释放消费活力，提振消费，助力经济增长。

(责编：李栋、值班)