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理性繁荣才是A股永恒追求

2020年07月13日05:56  来源：人民网－国际金融报　
 

　　独立财经撰稿人 专栏作家 皮海洲

　　“营造健康的牛市，不仅需要投资者保持理性，上市公司也需要保证质量，规范发展。同时A股市场的基础制度建设应进一步完善。”

　　　　　　

　　进入7月份以来，上证指数连续大涨，特别是7月6日，上证指数暴涨180余点，涨幅高达5.71%，创两年半新高，两市成交量逾1.5万亿元，超过220只个股涨停，券商、银行等板块指数接近涨停，这不禁让人联想到2015年A股市场的“疯牛”走势。

　　2015年“疯牛”行情带给市场的教训是深刻的。牛市过后，千股跌停，A股接连触及熔断，投资者损失惨重，不仅把此前的盈利亏掉了，甚至还把本金也亏掉了。A股市场长时间都难以恢复元气。

　　正是基于2015年留下的惨痛教训，面对A股当下的走势，一些市场人士纷纷提醒投资者小心“疯牛”。主流财经媒体也同时发声表示，警惕飙涨变透支，提醒投资者“保持一丝理性”，不要好了伤疤忘了痛，放弃一夜暴富心态，准确评估风险承受能力，心中常记“风险”二字，并希望市场各方“做A股理性繁荣的推动者”。

　　A股市场投资者曾经非常羡慕美国股市走出11年的“史上最长牛市”，这种“长牛”显然不是“疯牛”，毕竟“疯牛”是没有持续性的，因此，理性繁荣才是A股市场应有的追求。

　　那么，如何营造A股市场的理性繁荣？在这个问题上，投资者扮演着重要角色。至少从直观上看，行情的“疯”是因为投资者的“疯”所造成的。如果投资者不疯狂追高，那么行情的“疯”也就不会出现。所以，要拒绝“疯牛”，首先就需要投资者理性投资。比如，只投资优质股和成长股，不盲目追涨，控制仓位，不满仓操作，不进行场外配资，只用自己的闲钱炒股等。实际上，只有投资者保持理性了，市场自然也就理性了。

　　当然，要所有投资者都保持理性是一件很困难的事情。毕竟每个人经历不同，对市场的理解不同，投资理念也不同，比如有的投资者就喜欢投机炒作。也正因如此，要营造理性繁荣，把希望完全寄托在投资者身上是不够的，还需要其他方面的配合。比如，上市公司需要健康发展，质量要有保证，发展需要规范。不能欺诈上市，不能弄虚作假，要遵纪守法，不能从事各种违法违规活动等。

　　此外，A股市场的基础制度建设需要进一步完善。笔者认为，A股市场的法律法规需要更加严厉，达到严刑峻法的要求。如上市公司股权结构不合理的问题，需要尽快加以解决，因为上市公司股权结构不合理，导致大股东以及重要股东持股太多，结果让股市成了这些股东的“提款机”，二级市场的投资者最终都成了买单人。又如欺诈发行、财务造假等违法行为，一定要重罚，不仅企业要退市，而且主要责任人还应该把牢底坐穿，并且同时还要赔偿投资者损失，切实保护投资者利益，以此增强投资者对股市的信心。

　　总之，营造一个健康的牛市，是一个系统性工程，需要多方面的协调发展。否则，由市场投机炒作主导的“疯牛”，不仅行情难以持续，最终还会危及市场的稳定健康发展，给投资者带来不必要的灾难，2015年“疯牛”行情的教训不应忘记。

(责编：李栋、值班)
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