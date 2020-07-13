欧盟下调经济预期，押宝“欧盟下一代”

自7月初以来，欧盟各国相继解除隔离措施，加速重启。然而，种种迹象表明，欧洲疫情防控形势仍然严峻复杂、经济下行压力仍然巨大。

当地时间7月8日下午，德国总理默克尔与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲议会议长萨索利和欧洲理事会主席米歇尔在欧委会布鲁塞尔总部举行会晤。

这是自德国7月1日担任欧盟理事会轮值主席国后，默克尔与欧盟三大“掌门人”的首次会晤。他们就目前“欧盟下一代”复兴计划的进展交换意见，并为下半年欧盟各项工作进程作准备。

7月初以来，欧盟各国相继解除隔离措施，加速重启。然而，种种迹象表明，欧洲疫情防控形势仍然严峻复杂、经济下行压力仍然巨大。

7月7日，欧盟发布的夏季经济预测报告表示，欧元区今年经济萎缩程度将比此前预期更严重，明年复苏也将更缓慢。

欧盟下调2020年经济预期

欧盟最新发布的夏季经济预测报告显示，欧盟和欧元区经济2020年将分别萎缩8.3%和8.7%，2021年将分别增长5.8%和6.1%。而欧盟5月曾预测，欧盟和欧元区经济今年将分别萎缩7.4%和7.7%，明年将分别增长6%和6.3%。

报告说，随着各国3月中旬开始纷纷采取严格的防疫措施，今年第二季度遭受了最为严重的经济损失。不过，5月和6月的数据显示，最糟糕的阶段已经过去，经济将从下半年开始出现复苏迹象。

欧盟认为，欧盟各国普遍受到疫情冲击，但各国经济系统抵御冲击的能力和复苏的速度存在明显差别。欧盟委员会对于意大利的预测前景最为悲观，认为其今年经济GDP将收缩11.2%。法国和西班牙GDP预计分别收缩10.6%和10.9%，较5月预测水平(分别收缩8.2%和9.4%)有所下降。

德国是欧元区唯一被上调预测的国家，欧盟委员会现在预测认为德国GDP今年将收缩6.3%，这较之前预测收缩6.5%有所改善。

7月8日，欧盟会员会在会谈后发布的公告中称，与会领导人认为未来数月欧盟经济将陷入严重的衰退，这一危机将对欧盟各国产生深刻的社会影响。

近期，西班牙、葡萄牙的新增确诊病例有所上升，德国北威州、黑森州等地的多家肉类加工厂连续发生聚集性感染案例。市场对欧元区二次疫情暴发的担忧不断上升。

欧洲疾控专家认为，新冠肺炎疫情危机远未解除。随着暑假的到来和封控措施的解除，欧洲民众大量聚集、频繁流动，不排除疫情在局部地区再次暴发的可能性。

复苏基金是当务之急

默克尔在欧洲议会发表的讲话中表示，当前欧洲面临五大要务：保障人民基本权利、增强欧盟凝聚力、应对气候变化、实现数字化转型、在世界上履行职责。她说，欧洲若要继续生存和发展，就要进行可持续变革，唯有如此才能在快速变化的全球秩序中，以自主和负责的姿态发挥作用。“在接下来的几个月里，必须努力遏制疫情，减少疫情对生命健康和经济社会等各方面的负面影响。当务之急是各国尽快就复兴计划中所包含的经济复苏基金和2021-2027年长期预算案达成一致”。

默克尔表示，欧盟正遭遇历史上前所未有的挑战，没有任何成员国能独自走出危机，各国需要在救助和经济复苏等问题上妥协。

“欧盟下一代”复兴计划是欧委会于今年5月27日正式提出的，旨在设立7500亿欧元的专项经济复苏基金，并将其纳入到欧盟的长期预算当中。加上此前欧委会制定的1.1万亿欧元预算案，欧盟2021-2027年的预算将达到1.85万亿欧元。

整个计划在得到各成员国领导人首肯之后，还需经欧洲议会投票通过且各成员国议会批准才能生效，欧盟因此面临着巨大的时间压力。

即将于7月17日至18日举行的欧盟峰会则是重要时间节点，冯德莱恩呼吁欧盟各国在重大危机面前放下固有偏见，尽快审议并批准包括“欧盟下一代”复苏计划在内的多年期财政预算，从而使欧盟转危为机。

按照欧委会的方案，在7500亿欧元的恢复基金中，5000亿将作为无偿拨款，另外2500亿将作为贷款，用于资助成员国疫后重建。意大利将获得近820亿欧元的拨款，成为该计划的最大受益者；其次是西班牙，获得773亿欧元。相比之下，北方国家所占拨款份额将小得多，例如分给比利时的拨款只有55亿欧元。目前，奥地利、瑞典、丹麦和荷兰反对无偿拨款，认为这是让欧盟为财政状况欠佳的国家集体买单。

荷兰首相吕特认为，欧盟“恢复基金”非常重要，但实施这个计划的同时与改革挂钩同样重要，只有这样，欧盟各成员国才能变得强大，以后若再遇到冲击就不再需要类似基金的帮助。

荷宝多元资产组合主管Joroen Blokland表示，欧盟7500亿欧元复苏基金可以帮助在疫情期间受打击的经济体尽快复苏，若达成将历史性的推动欧盟财政一体化。尽管欧盟成员国之间存在争论，但是最重要的信号是，他们最终会采取一致行动，降低欧元的风险溢价。

(责编：李栋、值班)