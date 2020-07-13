“车贷一哥”微贷网被立案 网贷清退按下加速键

杭州最大网贷平台、“车贷第一股”微贷网最终还是被警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查了。

警方深夜通报不久，微贷网实际控制人姚宏通过微信朋友圈致歉：“或许一切都是命运的安排，向所有支持我的朋友们说声抱歉，不念过往，不畏将来，全力以赴。”

7月5日早间，姚宏对《国际金融报》记者表示，“我还好”；对于微贷网后续规划，姚宏表示“先走好下一步”；至于微贷网后续如何兑付，姚宏表示“等通告”。姚宏曾对《国际金融报》记者独家回应称，可以按计划清退网贷存量。

7月6日晚间，杭州市公安局上城区分局、杭州市上城区防范金融暨网络借贷风险处置领导小组办公室对外发布的微贷网处置情况通报内容显示，截至目前，公安机关已初步归集资金4.2亿元，后续资金正在持续归集中。

“微贷网被立案主要原因是最终的兑付方案没法执行，或者没有按照出借人认可的方式执行。”零壹研究院院长于百程在接受《国际金融报》记者采访时判断，“被立案并不意味着就会退市，还要看后续有没有新业务，短期来看（对上市公司）肯定是非常不利的。”

1 涉嫌非吸被立案

微贷网催收工作将纳入政府整体处置，原有催收体系、组织架构及人员保持不变，催收工作受政府统一管理、监督及指导。

7月4日深夜，杭州市公安局上城分局通报称，依法对微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，案件正在依法侦办中。

当晚11点半左右，杭州市公安局上城分局官方微博还发布了致微贷网平台借款人的借款催收公告，称为保护广大出借人合法权益，杭州市上城区防范金融暨网络借贷风险处置领导小组办公室（下称“处置办”）现配合公安机关开展追赃挽损工作，敦促通过微贷网进行借款且尚未还款的借款人(下称“平台借款人”)，积极主动归还借款。

公告显示，微贷网催收工作将纳入政府整体处置，原有催收体系、组织架构及人员保持不变，催收工作受政府统一管理、监督及指导。请平台借款人自觉配合借款催收工作，按本催收公告的要求积极主动归还借款。

为保证出借人合法权益，处置办将根据催收工作进度适时启动法律程序，依法追究借款人逾期还款的法律责任。平台借款人若逾期还款，将被纳入失信名单，可能影响借款人正常的生活消费、日常出行、银行贷款等事项。若平台借款人拒不履行还款义务，恶意逃废债，经催收后仍不还款，涉嫌构成犯罪的，公安机关将依法予以严惩。

7月6日晚间，杭州市公安局上城区分局、杭州市上城区防范金融暨网络借贷风险处置领导小组办公室通报了微贷网处置情况：截至目前，公安机关已初步归集资金4.2亿元，后续资金正在持续归集中。

依据通报，在政府监管下，目前微贷网团队及组织架构平稳有序，相关工作正常开展。原有催收体系运转良好，催收回款情况正常；微贷网纳入人行征信工作有序推进，目前已上报2批33127人逾期借款人名单，后续逾期借款人名单将分期分批全面上报人行征信系统。

通报指出，微贷网平台后续处置工作将根据进展情况及时更新。希望广大出借人不信谣、不传谣，不参与各类非法集聚活动，合理理性表达诉求。请平台借款人自觉配合借款催收工作，依法履行还款义务。

实际上，微贷网在被立案之前已经停标并宣布退出网贷行业。5月31日，微贷网在其官方微信号中公告称，基于国家政策及行业趋势原因，微贷网经审慎研究决定，于2020年6月30日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。

今年2月份，有投资人对《国际金融报》记者表示，微贷网客服称受到疫情影响，同时根据监管要求降低代收余额，“X投资计划”不再发新标。微贷网也在后期披露的财报中表示，2020年2月起，“首要投资计划”和“X投资计划”就已停止提供新的贷款以供在线投资者认购。

于百程指出，微贷网被立案的原因主要是最终的兑付方案没法执行，或者没有按照出借人认可的方式执行，这可能导致其具备立案条件，“微贷网是否有违法行为，还有待公安和司法机关调查和判定”。

2 股价、业绩双下滑

2019年微贷网净利润达2.63亿元，较2018年同期6.05亿元同比下降56%。摊薄后每股收益3.6元，同比下降67%。

微贷网于2011年7月18日上线运营，是一家专注于汽车抵押借贷服务的网贷平台。2018年11月15日，微贷网在美国纽约证券交易所上市，股票代码为“WEI”。

天眼查信息显示，微贷网运营主体是微贷（杭州）金融信息服务有限公司，注册资本约1.28亿元。股权穿透后，微贷网法定代表人、创始人兼CEO姚宏持股比例达到73.17%；第二大股东为A股上市公司汉鼎宇佑全资子公司；第三大股东为德清锦绣管理咨询合伙企业（有限合伙）。

依据Wind数据，微贷网上市当天，开盘价为10.5美元/股，随后一个月到达股价最高点13.63美元/股，随后股价震荡下行。自2020年3月5日起，微贷网的股价长期在1至2美元之间徘徊。

微贷网宣布退出网贷业务之后的首个交易日股价跌逾5.05%，市值1.2亿美元；被立案后，微贷网股价盘前一度暴跌逾17%，报1.1美元。截至美东时间7月8日收盘，微贷网股价为1.28美元，对比上市首日10.25美元的收盘价下跌幅度高达88%。

微贷网官网公布的最新数据显示，截至2020年2月，微贷网累计借贷金额2986亿元，借贷余额85.83亿元，借贷余额笔数为33.66万笔，当前出借人数量11.5万人，人均累计出借金额26.4万元。

依据微贷网5月27日发布的财报数据，微贷网2019年营业收入达33.58亿元，同比下降14.2%；微贷网营业成本和费用为19.1亿元，同比减少24.2%。2019年微贷网净利润达2.63亿元，同比下降56%。摊薄后每股收益3.6元，同比下降67%。

2019年第四季度，微贷网营业收入为7577万元，同比减少88.64%；归属于母公司普通股股东净利润为 -9930.6万元，同比减少191.38%。截至2019年末，微贷网总贷款余额为137亿元，2018年同期为199亿元。

于百程表示，微贷网被立案，对上市公司来说会存在很大变数，但并不意味着立案就会退市，还要看后续有没有新业务，短期来看肯定是非常不利的。

3 波及股东汉鼎宇佑

经初步测算，截至2020年6月末，公司对微贷网的股权投资账面价值余额约为7600万元。

微贷网被立案波及A股上市公司汉鼎宇佑。北京时间7月6日开盘，汉鼎宇佑股价直线下跌，一度跌幅超7%，此后缓慢走高，最终收报6.24元、微跌0.48%。

记者了解到，汉鼎宇佑2015年通过全资子公司以1.5亿元收购微贷网5%的股权。此后的2016年和2017年，汉鼎宇佑分别耗资2.4亿元、3.47亿元，从实控人下属企业杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）手中收购微贷网8%、6.66%股权。

汉鼎宇佑耗资数亿收购微贷网股权，曾让其获丰厚的回报。财务数据显示，2016年至2018年，微贷网分别实现净利润3.25亿元、5.44亿元、6.77亿元，为汉鼎宇佑贡献净利润1003.41万元、7015.14万元、1亿元，约占上市公司当年利润总额的22%、73%、79%。

贡献利润之外，汉鼎宇佑还通过转让微贷网股权获取了丰厚的投资收益。汉鼎宇佑于2017年和2018年间分别向深圳华声前海投资有限公司、北京千山信远投资管理有限公司，以1.7亿元、1.275亿元转让微贷网2%、1.5%股权，获取股权处置收益8443万元、6149.91万元。

不过，随着互联网整治的深入，网贷存量业务被进一步压降。汉鼎宇佑在2019年年报中提到对微贷网计提了大额减值达6.5亿元，直接导致上市公司当年大幅亏损近8亿元。

对于微贷网被立案调查，汉鼎宇佑在7月5日晚间发布公告称，2020年上半年，公司明确了聚焦智慧城市和智慧医疗为核心主业的发展战略，此次事件不会影响公司的战略、管理及业务开展情况，对公司现金流也不会产生影响。

汉鼎宇佑在公告中表示，2020年5月公司已退出微贷网董事会席位，自2020年6月1日起，由按权益法进行计量变更为按公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产。但鉴于目前微贷网被立案调查，公司金融资产存在较大金额的公允价值变动的风险，对公司的业绩影响主要视微贷网二级市场的股价波动情况而定。

“微贷网只是公司全资子公司参股14.13%的项目，未参与微贷网的日常经营管理。因为是投资项目，公司以出资额承担有限风险。”7月6日，汉鼎宇佑在互动平台上表示，经初步测算，截至2020年6月末，公司对微贷网的股权投资账面价值余额约为7600万元。

4 网贷加速清退中

监管层早已表明，“力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解”。

杭州第一大网贷平台微贷网被立案，在业内人士看来，传递出明显的全面清退网贷的信号。

51信用卡相关人士曾对《国际金融报》记者直言，监管要求6月底清退网贷业务，“都一样（杭州平台网贷业务6月底都要清退）”。

于百程也表示，杭州网贷基本要清除，“未来全部退出，虽然目前官方还没有宣布，但基本是这样的状态”，51、挖财等头部都在清退网贷业务，在清退过程中，方案无法执行的，比如微贷网就可能被立案。

不仅仅是杭州，化解网贷存量风险的攻坚战早已在全国范围内打响，监管层也早已表明，“力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解”。今年3月以来，已有包括内蒙古、陕西、吉林、黑龙江、江西等在内的五地相继传递出取缔辖内所有网贷机构的信号。

“随着爱投资被立案，微贷网宣布退出，网贷清退‘最后的号角’已经吹响，全国大部分省市将在6月底清退网贷存量业务。”有业内人士曾对《国际金融报》记者表示，“现在一时间难以清退的有北京、上海、深圳等地的网贷机构，北京的形势比较复杂，深圳像红岭创投这样的大平台很多，上海在陆金服通过平安消金基本上岸后，还有像点融这样比较麻烦的平台。不过，基本上会争取在2020年底全面清退网贷业务。”

近日，深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室（下称“南山区互金治理办”）、深圳市公安局南山分局（下称“南山公安分局”）联合督导辖区P2P网贷机构化解风险，保障出借人合法权益，针对出借人关注的平台公告清退相关问题。

南山区互金整治办、南山公安分局联合告示指出，清退是当前国内P2P网贷平台处置化解风险、保障出借人权益的现实较佳方式，对无法继续清退的平台，公安机关将在综合评估后择机立案打击，依法保障投资人的合法权益。

据记者不完全统计，目前已有四川、河南、重庆、广东、湖北、山东、湖南、新疆、天津、贵州、宁夏、北京、上海、浙江、云南、辽宁、甘肃、山西、内蒙古、陕西、吉林、黑龙江等省市对外公布清退P2P网贷机构。

数据显示，截至2020年3月31日，全国实际在运营网络借贷机构139家，比2019年初下降86%，借贷余额下降75%，出借人数下降80%，借款人数下降62%；机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降，全国互金风险整治工作开展以来，累计已有近5000家机构退出。

(责编：李栋、值班)