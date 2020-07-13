各路资金蜂拥入市 非法配资平台遭严查

股市上涨带来券商开户量大幅增加，两融余额持续攀升，外资加速“扫货”。违法违规的场外配资平台开始蠢蠢欲动，证监会近日曝光一批黑名单，提醒投资者防范风险。

进入7月份，A股市场行情向好，虽然7月10日沪指回落近2%，但8个交易日累计涨幅达13.36%。当天北上资金呈现净流出，但此前7个交易日大幅流入超600亿元，个人投资者热情高涨，两融余额连续数日上涨后创出近年来新高，券商掀起开户热潮。

经济向好、政策预期利好，市场对估值的再平衡等多因素携手贡献本轮行情。火热的交投氛围之下，市场资金暗流涌动，场外配资势头再起，证监会紧急出手严查非法场外配资平台，为资本市场平稳健康发展“保驾护航”。

分析人士认为，伴随经济基本面持续改善，2020年下半年，A股或将会呈现轮涨、普涨、混合的风格特征，以金融为代表的低估值板块将会有一波明显估值修复。

多重因素促A股走强

“尽量早一些过来，最近人比较多，可能要排队的。”上海某券商营业部的一名投资顾问对《国际金融报》记者表示，由于近期市场行情爆发，营业部的“生意”好了起来，来开户和交易的投资者均明显增多。

券商方面的数据显示，7月6日国泰君安线上开户较日常提升约80%；7月以来，华泰证券的日均开户数环比增加近30%。火热的市场交投氛围，亦考验着券商交易客户端的承载力，部分券商的APP出现交易拥堵、卡顿的情况，从侧面反映出市场交投情绪高涨。

多重因素促使A股连续走强。华东某券商策略分析师告诉《国际金融报》记者，近期市场连续大涨的原因主要在于：

一是中国经济持续向好。我国抗疫速度及成效显著，为经济复苏提供有力支撑。6月相关经济数据表现出较好回升态势，亦为资本市场注入“强心剂”。二是政策利好。伴随创业板注册制改革顺利推进，券商行业整合加速，资本市场政策预期增强，投资者对于市场的信心更为稳固。三是A股蓝筹股整体估值偏低，金融、地产、周期等板块具有向上修复补涨的需求。此外，海内外流动性充裕，境内外资金持续涌入，将短期赚钱效应放大，为上涨提供源源不竭的动力。

为何7月初会发生风格切换？招商银行研究院认为，这源于市场对估值的再平衡。从行业估值来看，2020年上半年强势行业，以医药、食品饮料、休闲服务、计算机为代表，估值已达到自身历史95-100百分位水平；2020年上半年弱势行业，以银行、非银金融、地产为代表，估值处于自身历史均值以下。因此，7月初的表现，更多是低估值行业的估值修复，高估值行业的估值重估。

资金热潮下暗流涌动

个人投资者蜂拥入市，联合北上资金成为本轮行情的重要推手。Wind数据显示，截至7月9日，北上资金当月合计净流入629亿元，全年合计净流入1811亿元。也就是说，仅仅6个交易日的流入规模，便占到全年比例的近三分之一。

开源证券研报显示，北上交易型资金（托管于外资投行）是北上增量资金的主力军。托管于包括美林远东、摩根大通、瑞银证券以及摩根士丹利等在内的8家机构的北上增量资金，是推动本轮市场风格切换的重要市场力量。

同时，该券商进一步表示，一方面，6月开始已有不同于原来北上资金风格的投资者通过瑞银证券布局买入A股顺周期板块，同时于7月大幅加仓；另一方面，7月以来，有看好A股的新增投资者，通过摩根士丹利和美林远东等托管商，参与A股投资，这些投资者与以往的北上资金的风格大相径庭。

7月份以来，代表个人投资者杠杆水平的两融余额持续攀升。统计数据显示，截至7月9日，沪深两市的两融余额达13265.27亿元，连续7个交易日累计增加1628亿元。其中，融资余额达12846.76亿元，7个交易日累计增加1533亿元。沪深两市两融余额在9连增后创出近5年新高。

股市的火热，加速各路资金进场，渠道的合理性再次成为关注的焦点。近期，场外配资势头再起，通过直配账号、场外个股期权等手段扩大杠杆水平，“掩护”部分灰色资金悄然入市。

暗流涌动之下，监管重拳出击。7月8日晚间，证监会曝光258家非法场外配资平台机构名单，为趋热的股市健康发展“保驾护航”。

据监管部门透露，相关证监局正在配合公安机关大力查处场外配资平台和机构，目前已有数宗非法场外配资案件进入司法程序。经查询，神牛财富APP、点点金平台等非法配资平台和机构已被人民法院判决非法经营罪。

据了解，证监会近期还将曝光100多家非法从事场外配资活动的平台名单。下一步，证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭。

“由于杠杆资金在市场运行中将放大涨跌效应，加强杠杆资金的监管、严查场外配资成为监管层近期的核心考量之一，此举有助于将股票市场的风险控制在合理的范围之内，有效保护投资者的合法权益，为股市的长远发展提供坚实保障。”华中一位券商营业部经理在接受《国际金融报》记者采访时表示。

本轮行情有望持续

经济稳步恢复，市场运行平稳，为股市中长期发展奠定良好基础。国家统计局7月9日发布的数据显示，6月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，环比下降0.1%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，6月，复工复产、复市复业继续推进，各地区各部门认真贯彻落实中央关于保供稳价的系列政策措施，市场运行总体平稳。

国泰君安宏观研究花长春团队表示，6-8月，CPI在疫情反复、洪涝灾害和低基数等因素推动下会有所反弹，或在8月反弹至2.8%左右。在我国房地产加基建投资等传统动能恢复中，PPI触底后将持续反弹。未来一年，CPI先下后上，但通胀风险不高，2021年上半年不会超过2%。

“2020年是一个新的五年周期起步阶段，本轮行情有望持续。”粤开证券研究院副院长康崇利对《国际金融报》记者表示，从宏观层面来看，财政货币政策加持，A股政策相对稳健，后续宽松空间机会显现；中观层面，银行估值较低，之前行情也是券商主打周期补涨；微观层面，科创板蓝海，参考创业板迸发核心资产，关注科技细分领域龙头。

招商策略表示，2020年下半年经济基本面将会持续改善，以金融为代表的低估值板块下半年将会有一波明显估值修复。2014年下半年那种极端的风格转换可能难现，而2020年上半年极端的科技、消费、医药占优的局面也会被打破，2020年下半年将会呈现轮涨、普涨、混合的风格特征。

展望后市，光大证券提醒投资者，近期市场在乐观情绪的推动下屡创新高，但当前市场估值已不再明显低估，甚至存在一定的高估。短期来看，市场“创造”出的上涨理由被证伪、CPI和房价超预期反弹、宽松政策快速退出等三个因素可能会使市场面临调整风险。随着时间推移，时间越靠近三季度末，上述三个风险出现的概率越高，投资者需紧盯政策动向。

(责编：李栋、值班)