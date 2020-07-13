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冲高后回调 券商股还有多大上涨空间

记者 朱灯花

2020年07月13日05:58  来源：人民网－国际金融报　
 

上半年表现低迷的券商股，下半年伊始火爆全场，掀起涨停潮。在前期快速拉涨后，市场热点短期内出现轮动，券商股行情分化。

7月以来，A股量价齐升，板块、个股收涨居多，金融、地产等周期股“苏醒”后狂飙。作为市场行情的风向标，券商股上半年表现低迷，近期则火爆全场，其中浙商证券连续7个交易日涨停。截至7月10日，券商概念板块涨逾30%。同时，券商AH股溢价率、A股动态市盈率也水涨船高。

多位分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，当前资金面环境较为宽裕，经济面逐步修复，创业板注册制改革等利好消息频传，券商6月业绩也超越预期，均驱动券商股大涨。在连续大涨后，券商股会出现调整，后续需要持续关注货币政策、成交金额以及市场情绪等变化。

券商股集体飙涨

上半年，券商股“士气不高”。7月1日以来，沪指上涨13.36%，券商股飙涨后回调。

券商概念板块上半年下跌6.45%，48只股票中有37只下跌，跌幅超过10%的有28只，山西证券、海通证券、国海证券等跌幅超过29%；而在7月1日至7月9日这7个交易日里，券商概念板块大涨30.37%，48只股票集体大涨，涨幅最低为19%，涨幅超过30%的有32只。其中，浙商证券、光大证券、第一创业涨幅居前，分别是94.95%、86.99%、75.14%，涨停天数分别是7天、5天、5天。中国银河、中信证券、中信建投等头部券商涨幅超过30%，长江证券、国金证券、山西证券等中小券商涨幅超过40%。

券商股大涨有哪些驱动因素？德邦证券策略分析师蔡一炜在接受《国际金融报》记者采访时表示，首先，整个资金面的环境较为宽裕，虽然货币政策相较此前宽松的环境有所边际放缓，但仍为股市孕育了较好的投资环境，北上资金也持续大幅流入；其次，中国通过强有力的疫情防控手段，使经济所受的负面影响降到最低，经济逐步复苏，企业盈利也逐步修复，券商6月总体业绩也大超预期；再次，为了打造航母级券商，近期传出计划向银行发放券商牌照、两家头部券商将合并的消息，虽然均被否认，但市场情绪已被点燃；最后，创业板注册制改革、上证指数编制改革等重要措施逐步落地，有利于中国市场长期健康稳定发展，券商股上涨也符合“A股上行，券商先行”的逻辑。

申万宏源首席市场专家桂浩明向《国际金融报》记者表示，券商股上涨与市场基本面有关，经济基本面逐渐好转，A股市场逐渐回暖上涨。此外，随着新股IPO节奏加快，券商业务量随之增加。券商是强周期行业，券商股上涨时往往带动其他周期板块活跃，市场预期此时会进入一个高点。券商股此波大涨可以折射出投资者的热情，当A股行情好转时，券商股是最有弹性的。

AH股溢价拉大

A股上市券商大涨，在港股市场表现也不错，但是AH股溢价率也“水涨船高”。光大证券A股、H股近期均大涨，截至7月9日，光大证券H股报10.66港元/股，光大证券A股涨停报30.03元/股，AH股溢价率为211.51%。另外，中国银河、中信建投、中信证券AH股溢价率分别为206%、373.79%、81.09%。

桂浩明对《国际金融报》记者表示，AH股溢价高主要有两方面原因：一是A股价格比H股要高，一旦有行情，两市价差往往会拉大；第二，海外券商牌照是放开的，券商股被认为不具备稀缺性，港股市场看待券商与境内市场不一样，两市投资者认知差异也导致券商在港股市场和A股市场价格上的差异，AH股溢价今后会逐渐缩减，但是现阶段内仍存在。

“从定价机制来看，两地投资者对于公司未来现金流和贴现率的不同预期，会导致对股票价值判断的不同。从投资者结构来看，A股个人投资者占比更高，同时机构投资者的资金期限和风险偏好也与H股投资者有所不同。”蔡一炜告诉《国际金融报》记者。

蔡一炜进一步表示，A股市场更为认可金融牌照的稀缺性，也会给券商股更高的估值。A股市场更热衷于追逐次新股，而港股因为涨跌幅及“T+0”的要求没有此类限制。港股国际投资者占比较高。由于国际投资者偏好轻资本型、受股市波动影响小的券商，对于自营份额较高的券商会给予较低估值，对于资管和投行业务为主的券商估值较高。

涨势能延续多久

市场行情轮动明显，券商股在连续大涨后出现短暂降温，个股涨跌互现。7月1日至7月6日四个交易日里，券商概念板块一路走高，分别上涨1.89%、7.02%、7.8%、9.59%。7月7日，券商概念板块跌逾2%，39只个股收跌。7月8日，券商概念板块重燃市场，全天涨逾6%。7月9日，券商板块涨幅有所收缩，出现分化行情。7月10日，券商板块回调，个股分化明显。

不容忽视的是，伴随着股价大涨，券商股动态市盈率也不断攀升。48只券商概念股中，有8只股票市盈率（TTM）超过100倍。西部证券、中银证券市盈率（TTM）均在110倍以上。

近期大股东减持动作对券商股价有一定负面影响。江苏舜天公告称，2020年3月6日至2020年7月6日，通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票3395.69万股，成交金额2.93亿元。7月6日晚间，红塔证券、第一创业、江海证券母公司哈投股份先后公告股东减持计划。其中，云南白药将对持有的红塔证券股份进行清仓式减持。

券商业绩增长有望继续提振股价。据东方财富Choice数据统计，38家上市券商6月共实现营收339.23亿元，环比大增87.4%；当月共实现净利润130.66亿元，环比增幅达82.6%。股市交投活跃有利于增厚券商业绩，最直接的是带动经纪业务收入。

蔡一炜对《国际金融报》记者表示，宏观环境转暖、企业盈利修复、资金面宽松以及对资本市场的重视使得这波行情比2019年更为猛烈。近几日行情可以看出，券商股普涨行情已经过去，内部开始分化，部分龙头个股短期快速上涨后，将面临一定的调整，出现行业轮动，但与2019年年初相比，仍然有一定上涨空间。不过，后续还需要持续关注货币政策、成交金额以及市场情绪的变化。

“券商股大涨后会有回调，券商板块前期涨幅较高出现调整，市场热点短期内出现轮动，券商个股也会调整分化，这都是很正常的。”桂浩明指出，从目前券商股行情表现来看，市场存在很大程度的投机氛围。可以看到，小盘券商往往比大盘券商涨势好，估值也明显高，这给市场带来了一定的风险。事实上，市场业务正在向头部券商集中，小券商竞争力相对较弱。

“从目前来看，券商股后市表现还与整个资本市场的走势有关，如果资本市场走势出现一定波动，也会影响券商股行情。”桂浩明表示。

(责编：李栋、值班)
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