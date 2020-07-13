低价老年游“重出江湖” 背后到底谁在操盘呢？

原标题：猫腻不少 低价老年游“重出江湖”

随着多地跟团游业务的逐步恢复，涉及老年消费者的不合理低价游问题也“重现江湖”。7月12日，北京商报记者梳理发现，6月以来，国内已出现多起老年人跟着极低价格的团队出外旅游受骗甚至出现意外的情况。据悉，这些所谓旅游产品大多会以低价吸引老年消费者，且普遍会在行程中向老年人兜售各类产品，小到保健品大到住房，五花八门。这些主要面向老年人的团队游质量参差不齐，在安全保障以及售卖产品质量上都容易出现问题，而且大多数老年游客在跟团过程中缺少保留证据的意识，一旦出现纠纷，维权难度也相对较高。

国内旅游业复苏的同时，不合理的低价跟团游也出现了抬头的迹象。

近日，68岁的南京市民朱先生就参与了一款98元的“旅游看房团”。据人民网报道，交了跟团费用后，朱先生于7月3日乘大巴到威海荣成石岛看房旅游3天，并由丽城时代工作人员陪同在当地游玩、看房。到达目的地后，朱先生在工作人员的劝说下共刷卡13万元认购了当地的一套房产。但意识到自己冲动消费后，找到工作人员要求退房时，朱先生被告知退房会构成违约，可能要扣除48000元定金。

无独有偶，同样参加低价跟团游的还有来自杭州的江先生的母亲。根据浙江电视台报道，江先生的母亲今年64岁，6月26日和同村另外两人一起参加了一个由某保健品经销商组织的旅游团。该团团费为300元，不仅包吃包住还有“赠品”可拿。但出发当日上午，江先生的母亲在大巴车上做自我介绍时突然晕倒，随后送往医院，但未能抢救成功。

江先生表示，母亲身体一直很好，并无心脏病、高血压等疾病。据相关工作人员的介绍，旅行当日该团共有20多人，乘坐一辆37座的大巴车，目的地是安徽。根据当地媒体报道，涉事的保健品企业是安徽省康美来大别山生物科技有限公司及其经销商。

天眼查信息显示，康美来公司经营范围主要是保健食品的生产、销售等，并无旅游相关业务。截至发稿时，北京商报记者多次联系康美来公司了解该事件的相关情况，但电话一直无法接通，邮件采访也一直没有回复。

“针对老年人的不合理低价游在市场上一直存在，而近期，随着旅游业的恢复，这些问题产品重新冒了头。”尚汇游董事长钟晖表示。

那么，背后到底是谁在操盘呢？

据悉，朱先生的旅游信息是由电话推销员处获得，并通过江苏丽城时代房地产信息咨询有限公司报名，98元的收据也是由该公司开具的。而江先生的母亲参加的低价跟团游，则是由康美来公司在金华兰溪的经销商所组织。

在钟晖看来，“超低价看房团”类的旅游产品，通常是由开发商、中介组织，主要面向中老年消费者，通过极“优惠”的价格吸引他们跟团前往目的地看房、购房、游玩。而所谓的“保健品团”则是由保健品经销商组织或外包给第三方负责，形式大同小异，都是将老年消费者带往目的地听讲座、购物消费。其实他们都是在“赌”老年人消费的概率。他进一步举例表示，以“看房团”为例，组织者会收取低价接待费用，但出游产生的相关接待费用则大多由开发商承担，而组织者可能会收取一定的分红。

有熟悉此类案件的法律专家告诉北京商报记者，此类不合理低价游产品的组织方，经常是由没有旅游经营资质的个人或企业负责揽客、组团，他们与目的地的产品销售方合作，在旅途中通过各种话术诱导老年人消费。该专家表示，这类旅游团涉及的产品从房地产到保健品、字画、特产等五花八门。

另据知情人士介绍，这类主要针对老年人组织的不合理低价游产品，通常都会选择老年人常住地之外的城市作为目的地，让老年人脱离熟悉的环境。同时，组织者大多还会举办会展、讲座等活动进行气氛营造，利用部分老年人爱占小便宜的心理，进行诱导消费。销售过程中会存在虚假、过度宣传等情况。

神舟国旅市场部总监史涛向北京商报记者介绍，其实，正规旅行社在推出具体行程前均会进行考察或研究，通过官方渠道进行宣传。同时，大巴车规格、保险等信息均会写入与消费者签订的合同中。他表示，合规的团队游行程应是以旅游活动为主，如果途中掺杂着大比例的讲座、购物等环节，很有可能就是事先挖好的“坑”。

此外，上述法律界人士还表示，“子女、相关组织要提示老年消费者，旅途中如有购物，要保留有效购物凭证、索要发票，转账时尽量转给商家而不是个人。购买商品时，尽量保留好外包装（生产厂家、生产地点等信息）。而在购买金额较高的商品前，消费者可联系当地法律援助中心、街道或老年人维权中心等进行咨询”。该法律界人士提醒称，虽然老年人对于保健品需求相对集中，但大部分消费者对宣传词汇花样繁多的保健品，到底具体功效、产品成分如何并不了解，因此建议老年人及其子女尽量前往正规药店或是医院进行购买，不要盲目相信没有保障的推销等途径。

(责编：李栋、值班)