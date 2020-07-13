银保监会：银行业境内总资产同比增9.8%

本报讯（记者 潘福达）针对当前我国银行和保险业的发展情况，银保监会新闻发言人近日介绍，当前我国银行业保险业整体运行稳健，风险可控，服务实体经济能力不断提升，但也必须看到，在未来一段时期内潜在风险依然较大。
截至6月末，我国银行业境内总资产301.5万亿元，同比增长9.8%。上半年人民币贷款增加12.09万亿元，同比增2.42万亿元。6月末，不良贷款余额3.6万亿元，比年初增加4004亿元，不良贷款率2.10%，比年初上升0.08个百分点；拨备覆盖率178.1%，比年初下降4个百分点。保险资产总额21.7万亿元，比年初增长5.7%，保险公司综合偿付能力充足率244.6%，核心偿付能力充足率233.6%，保持在较高水平。上半年实现保费收入2.7万亿元，同比增长6.4%。银行保险机构主要经营和监管指标处于合理区间。
受疫情等因素影响，银行业保险业信用风险有所上升。截至6月末，各机构报告的不良贷款余额和不良贷款率总体较年初有所上升。虽然银保监会采取了临时延期还本付息、借新还旧、展期、修改贷款合同等对冲政策措施，但经营不善的企业本身存在的问题并没有根本解决，今后仍然存在较大违约风险。
“总的来说，当前不良贷款并未充分暴露，存在较大上升压力，我们必须做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备。”银保监会新闻发言人介绍，要进一步做实资产分类，严格区分受疫情影响出现困难的企业和本身经营风险较高的企业，对于后者，严格按规定确定资产分类，符合不良标准的必须划为不良，实质承担信用风险的其他表内外资产也应执行分类标准。
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