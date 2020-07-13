上半年民航业亏损超740亿 政策扶持力度将加码

中国民航局发布的最新数据显示，今年二季度，全民航整体亏损342.5亿元。而一季度该行业累计亏损398.2亿元，这意味着整个上半年的亏损额达到740.7亿元。今年出台的一揽子“16+8”项政策，为航空公司年减负约100亿元。

在近日召开的2020年全国民航年中工作电视电话会议上，民航局局长冯正霖表示，下半年要加大宏观政策扶持力度，激发市场主体自身活力，进一步落实“16+8”支持政策并积极争取国家层面新的支持政策。

对此，民航局运输司副司长靳军号在例行新闻发布会上进一步介绍说，民航局将以安全为导向，适当放松航空公司分公司设立门槛；分级分类开展基于运行风险的无人机适航审定，促进无人机产业发展；进一步扩大准入开放，动态调整外资准入负面清单、跨境服务负面清单和市场准入负面清单，深入推进“证照分离”等审批改革试点，推动海南自由贸易港试点第七航权政策落地见效。

冯正霖还表示，下半年要抓住疫情窗口期，加大基础设施补短板力度，抓紧推进“十三五”规划项目实施。要坚持规划引领，高水平编制好民航“十四五”发展规划，将新基建作为“十四五”民航发展的重要抓手，推进四型机场和四强空管建设，大力推进民航协同发展战略规划的组织实施。力争全年国内客运航空公司航班正常率稳定在80%以上、全国千万级以上机场平均放行正常率和始发航班起飞正常率达到85%。

今年以来，新冠肺炎疫情对民航行业造成巨大影响，运输生产急速下降，经济效益大幅下滑，2月份行业亏损246亿元，创历史单月最大亏损纪录。随着国内疫情防控取得阶段性重要成果，全国复工复产复商复市稳步推进，航空市场需求逐渐恢复，企业效益形势持续向好，民航行业亏损逐月减少，6月份亏损76.2亿元，较2月份减亏170亿元，较5月份减亏38亿元，其中航空公司、机场分别较上月减亏15.3亿元、 2.1亿元，保障企业整体利润较上月增加20.6亿元。

(责编：李栋、值班)