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“羊毛党”与商家串通套补贴 需谨防消费券成唐僧肉

欧阳晨雨

2020年07月13日06:32  来源：光明日报
 

领取10元消费券后，与商家串通，向商家支付30元人民币后，商家账户可收到40元，商家扣除4元好处费后，将剩余的36元返还给“消费者”，实现消费券套现……据媒体近日报道，疫情后，为提振消费，恢复经济，各地纷纷发放消费券，总额以百亿元计，成为民众实实在在的福利。与此同时，这一福利也被“羊毛党”盯上，他们与商家串通套取补贴，财政资金成了“唐僧肉”，政府撬动消费的初衷也打了折扣。

“羊毛党”只要把拿到的消费券套现处理，钱就到手了；一些商家帮着套现，也有不少“好处费”，“给钱就行了，自己也没什么损失，两方一配合，就是坐着收钱的事儿”。不过，有句话说得好，君子爱财取之有道，把消费券套现，把财政资金据为己有，这已经违反了相关法律规定。

虚拟定位、虚构消费的事实、骗取公私财物的行为，如果小打小闹、性质不严重，就属于治安管理处罚法的范围，一般“处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款”，“情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款”。因为这点小便宜，被公安机关处以治安拘留，的确不是一件划算的事情。

但是，这种行为如果情节严重的话，还应以诈骗罪追究刑事责任。一般来说，骗取财物价值三千元至一万元以上就属于“数额较大”，应当刑事立案。尽管一些“羊毛党”将消费券套现，也就是“蚊子腿上削肉吃”，但如果积少成多，达到了法律规定的“底线”，就得为此付出更昂贵的法律代价。

如何才能挡住“羊毛党”的黑手，让消费券发挥应有的作用？解铃还须系铃人，关键在于政府部门履行好监管职责。疫情期间，经济运行受到影响，为了提振经济、促进消费，消费券应运而生。给公众发消费券，固然是好事，但还不能一发了之，政府部门还须做好“下半篇文章”，跟进加强监督管理工作，让消费券按照既定的设计落地有声。

在执法上，应当加大对“羊毛党”薅消费券羊毛的惩戒力度，该移交司法的移交司法，该治安处罚的治安处罚，该批评教育的批评教育，不能让违规“薅羊毛”的劣行无人查处；在技术上，应当针对“羊毛党”所采取的虚拟定位等欺骗手段使用大数据等新技术加强监控，有效切断“全国通吃”的暗黑渠道；在监督上，加强消费券流通全环节的监管，尤其是对商家的管控，加大经济惩罚力度，以起到震慑作用。

消费券不是“羊毛党”的“唐僧肉”。面对消费券变现的乱象，有关职能部门应警醒起来，切实加强监管，堵塞或明或暗的大小漏洞，让消费券“四两拨千斤”，真正促进消费，更好地助力打赢疫情常态防控的阻击战，推动经济发展。

(作者：欧阳晨雨，系法律学者)

(责编：李栋、值班)
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